东风风神皓瀚荣耀版车型上市：1.5T 燃油 / 混动，10.99 万元起

IT之家 3 月 11 日消息，东风风神皓瀚荣耀版车型正式上市，新车共有 5 款配置，售价 10.99-13.69 万元。

新款皓瀚荣耀版车型提供 1.5T 燃油与 1.5T DH-i 混动两种动力单元，IT之家总结五款配置如下：

1.5T 时尚型：10.99 万元

1.5T 豪华型： 11.39 万元

1.5T 尊贵型： 12.49 万元

1.5T DH-i 豪华型： 12.59 万元

1.5T DH-i 尊贵型：13.69 万元

该车型长宽高分别为 4650 / 1905 / 1630 mm，轴距 2775 mm，整备质量 1480 / 1582 kg。

新车提供陶瓷白、端砚黑、骇客绿、绅墨蓝、科幻银五种单色车身与陶瓷白 + 端砚黑、科幻银 + 端砚黑两种双色车身，双色车身选装价 1000 元，骇客绿选装价 2000 元，内饰提供纯黑与灰白两种颜色可选。

东风风神皓瀚荣耀版的 DH-i 混动系统采用 4 档 DHT 智能混动变速箱结构，融合“功率分流 + 多档串并联”，发动机热效率超过 45%。

配置部分，皓瀚荣耀版标配 10 英寸液晶仪表盘、13 英寸中控屏、胎压报警、后驻车雷达、倒车影像、定速巡航、全景天窗、皮质方向盘、无钥匙进入 / 启动、语音控制、LED 大灯、自动大灯、自动空调等配置。高配车型还搭载自适应巡航、车道偏离预警、并线辅助、主动刹车、疲劳监测、侧安全气囊、50 瓦手机无线充电等配置。

此外，该车型燃油版的 1.5T“马赫动力”发动机最大功率 150 kW、最大扭矩 305 N・m，搭载格特拉克七速湿式双离合变速箱，NEDC 循环综合油耗 5.7L / 100km，WLTC 循环综合油耗 6.8L / 100km。DH-i 混动系统最大功率 215 kW、最大扭矩 565 N・m，搭载四档智能混动变速箱，宣称百公里加速 6s，NEDC 循环综合油耗 4.2L / 100km，WLTC 循环综合油耗 4.97L / 100km。

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