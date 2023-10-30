东风风神 SKY EV01 车型上市：12.19 万元起售，续航最高 520 公里

IT之家 10 月 30 日消息，东风风神汽车今日宣布旗下首款纯电动 SUV 车型 SKY EV01 正式上市。新车定位为紧凑型 SUV，基于专属的“马赫 E 铝基轻量化平台”，推出 445km AIR / PRO、520kmAIR / PRO 两种续航共 4 个规格，官方指导价区间为 12.19-13.99 万元。

IT之家汇总该车具体信息如下：

新车将提供陶瓷白、瓷器蓝、端砚黑三种外观颜色和深黑、灰白两种内饰颜色供选择，采用被官方称为“擎空美学”的设计语言，号称拥有 0.618 黄金车身比例，采用了一体式前格栅、隐藏式门把手、大尺寸尾翼等当前新能源车流行的外饰件。

新车长宽高分别为 4670/1900/1613mm，轴距为 2775mm，风阻系数为 0.3Cd。

新车内饰的设计风格被称为“天空之境科技座舱”，搭载 10.25 英寸液晶组合仪表 + 10.4 英寸触控屏，但官方未介绍该车的车机系统和辅助驾驶表现等方面。

动力方面，新车搭载号称“行业首个”方形 CTP 无模组量产电池，可在极端情况下实现毫秒级主动断电、1 分钟内电芯温度降低 80℃，做到“不燃不爆”。该车电机峰值功率为 160kW，峰值扭矩 310N・m，百公里加速时间 6.9 秒，百公里电耗 12.8kWh，支持直流快充：充电 8 分钟补充 100km 续航，30%-80% 充电可在 28 分钟内完成。