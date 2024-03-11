宝马汽车全新 MINI JCW Countryman 上市：2.0T 发动机，39.98 万元

IT之家 3 月 11 日消息，据宝马集团消息，全新一代 MINI JCW Countryman 今日在国内正式上市，售价为 39.98 万元。新车采用“迷你至简”设计语言，号称将创新精神、热血性能与英伦经典完美融合。

IT之家注：MINI JCW 全称 MINI John Cooper Works，是 MINI 品牌旗下速度最快、性能最强的民用车系列，可类比于宝马的 M-Power 系列、奔驰 AMG 系列等。

新车外观延续 MINI 家族化设计，采用大面积熏黑车身装饰，拥有重新设计的 John Cooper Works 标识，整车涂装延续了经典的黑、红、白配色方案，提供 19 寸和 20 寸轮毂，配备阵列显示样式 LED 尾灯和双边共四出排气。

新车车身尺寸为 4433*1843*1656mm，轴距为 2692mm，相比现款加长 123mm、加宽 21mm、加高 44mm，后座提供前后 13cm 平移距离与 460～1530 升的置物容积。

该车内饰采用了与全新电动 MINI Cooper 基本一致的座舱布局，中控台和中央扶手采用彩色编织装饰材料，搭载全新的 9.4 英寸圆形 OLED 显示屏，内置全新 MINI 操作系统和数字化萌宠。

动力方面，全新 MINI JCW Countryman 将搭载 2.0L 涡轮增压四缸发动机，最大功率 316 马力，最大扭矩 400N・m，匹配 7 速双离合变速箱，0-100km/h加速时间为 5.4 秒。该车还拥有 ALL4 智能四驱技术，风阻系数 0.26Cd。

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