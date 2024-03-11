极氪汽车法务部出手：“极氪编辑部 @ 拓”发布的理想 MEGA 虚假视频被删除

IT之家 3 月 11 日消息，抖音昵称为“极氪编辑部 @拓”的极氪车主博主，近日发布了一条配乐为哀乐的理想 MEGA 汽车交付视频，引起网友争议。极氪法务部随即发表声明，表示该博主与极氪官方无关，已通过相关渠道进行投诉与追究。

IT之家附极氪法务部声明原文：

声明

3 月 11 日，极氪官方监测到，有人使用极易造成误解的“极氪编辑部 @ 拓”账号，在社交媒体平台上转发传播了一条虚假不良的视频内容。极氪当即通过相关渠道进行了投诉与追究，目前，该不良视频已被删除。

在此，我们严正声明，该行为非极氪官方行为亦非极氪授意行为，该账号以冒用极氪品牌的方式实施的违法侵权行为，对极氪品牌造成了严重损害，极氪保留采取一切必要法律行动追究侵权者法律责任的权利。

极氪一直以来都提倡在遵守相关网络平台法律和道德规范的前提下，进行积极、平等、文明、理性的交流。车企之间应当以良性竞争的方式为消费者带来更多更好的产品和消费体验。极氪坚决抵制和反对任何有违公序良俗的无道德无底线营销，也希望广大车企和消费者能够共同维护中国新能源汽车产业良好发展氛围。