理想 MEGA 汽车今日开启交付，5 年或 10 万公里内保养项目全部免费

IT之家 3 月 11 日消息，理想 MEGA 今日开启正式交付。官方表示，自 3 月 1 日理想 MEGA 发布以来，很多热爱理想 MEGA 的用户们陆续提出了宝贵的意见。根据用户们的反馈，官方将推出以下升级方案：

1、加速理想超充站的城市覆盖

理想超充站目前已经有 351 座（1518 个充电桩）投入使用，主要集中在高速服务区。随着理想 MEGA 正式上市并开启大定，用户期望日常在市区里也能享受到便捷的理想超充服务。

因此，理想汽车决定在保持高速 5C 充电网络铺设的基础上，对城市超充站加大投资力度，加快建设速度。到今年年底，理想汽车将在全国建成 2700 座超充站（20,000 个充电桩），其中城市建成 2000 座超充站（17,000 个充电桩），实现一二三线城市超过 60% 的城区覆盖；高速建成 700 座超充站（3000 个充电桩），实现对国家级高速超过 70% 的覆盖。

2、为理想 MEGA 车主提供“5 年用车无忧权益”

理想汽车将为所有理想 MEGA 提供“5 年用车无忧权益”。在 5 年或 10 万公里内的保养项目全部免费，同时享受无限车机 5G 流量和不限次数的维保取送车服务。即便发生二手车交易，5 年用车无忧权益仍然有效。

理想 MEGA 长宽高分别为 5350/1965/1850mm，轴距为 3300mm，可利用空间 3791mm，电机峰值功率 400kW，峰值扭矩 542 牛・米，0-100km/h加速仅 5.5 秒。该车推出一款配置，MAX 为 55.98 万元。

该车配备宁德时代 5C 麒麟电池，续航 710km，CLTC 工况每百公里电耗 15.9kWh，号称拥有充电 12 分钟补能 500km 的水准，号称“全世界量产车最快充电速度”。

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