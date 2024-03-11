理想 MEGA 汽车风波不断，李想发声“决定开始反击，用光明反击黑暗”

IT之家 3 月 11 日消息，理想汽车 3 月 1 日发布 MEGA 汽车，由于造型独特，网络上流传出不少对其恶搞的照片和视频。此外，据财联社 3 月 5 日报道，有消息人士爆料称，这款车型上市 72 小时内，全国大定订单约 3218 辆，退订量约 10297 辆。

今日，理想汽车 CEO 李想在朋友圈发文表示，虽然身处黑暗，但是自己仍然选择光明。

李想表示，过去十天发生的事情大家应该都比较清楚了。众多用户和朋友为我们担心，替我们发声，无论多难，都在持续的帮助和支持我们。我深表感谢，这也是我们成长的核心动力。对于事件中存在的那些有组织的违法犯罪行为，我们已经在用法律的手段进行处理中。

他还强调，虽然身处黑暗，但是自己仍然选择光明。“如果我选择向黑暗妥协，甚至加入黑暗，那么我和身边的人就会变成我们讨厌的样子，我们身处的社会也会越来越黑暗。经过深思熟虑后，我们决定开始反击，用光明反击黑暗。希望更多的人可以共同创造和传递美好的设计、独特的创意、幸福的时光，让更多的美好的画面出现在我们的生活中。”

IT之家查询发现，李想的官方微博停留在了 3 月 2 日，一周多没有更新内容。

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