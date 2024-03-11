首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

阿维塔 11 千里智驾款车型官宣，限时 25 万元起

2024/3/11 20:26:23 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 3 月 11 日消息，阿维塔今日官宣了阿维塔 11 千里智驾款车型，标配三激光雷达、HUAWEI ADS2.0 高阶智能驾驶系统以及 800V 超充，支持充电 10 分钟满足 200 公里续航，限时售价 25 万元起

WechatIMG41

IT之家昨日消息，据懂车帝报道，阿维塔内部将推出阿维塔 11 特别版车型，并将起售价限时拉低至 25 万元，报道称，这款特别版车型“极有可能是为改款做准备”，后续阿维塔 11 的改款车型会回收目前的折扣，坚守 30 万元价格线，此外，阿维塔后续的定价策略可能会“更加激进”。

目前官方没有对该车型的信息及配置进行进一步披露。

今年 1 月 8 日，阿维塔 11 鸿蒙版智享升级款车型发布，官方宣布该车在智驾、座椅、底盘等方面上均有升级：座椅通过优化骨架发泡、型面、腿托等方法升级了腿部、腰部、背部、坐姿四项的身体感受；底盘搭载华为 iTRACK，可实现微秒级路况感知和毫秒级扭矩微调，根据官方数据，滑移率会减少 50%，车身抖动减少 40%，横向摆动减少 30%。售价如下：

  • 90 度后驱版 30 万元

  • 116 度后驱版 33.5 万元

  • 90 度奢享版 35 万元

  • 116 度奢享版 39 万元

图片 1

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：阿维塔11

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用