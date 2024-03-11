阿维塔 11 千里智驾款车型官宣，限时 25 万元起

IT之家 3 月 11 日消息，阿维塔今日官宣了阿维塔 11 千里智驾款车型，标配三激光雷达、HUAWEI ADS2.0 高阶智能驾驶系统以及 800V 超充，支持充电 10 分钟满足 200 公里续航，限时售价 25 万元起。

IT之家昨日消息，据懂车帝报道，阿维塔内部将推出阿维塔 11 特别版车型，并将起售价限时拉低至 25 万元，报道称，这款特别版车型“极有可能是为改款做准备”，后续阿维塔 11 的改款车型会回收目前的折扣，坚守 30 万元价格线，此外，阿维塔后续的定价策略可能会“更加激进”。

目前官方没有对该车型的信息及配置进行进一步披露。

今年 1 月 8 日，阿维塔 11 鸿蒙版智享升级款车型发布，官方宣布该车在智驾、座椅、底盘等方面上均有升级：座椅通过优化骨架发泡、型面、腿托等方法升级了腿部、腰部、背部、坐姿四项的身体感受；底盘搭载华为 iTRACK，可实现微秒级路况感知和毫秒级扭矩微调，根据官方数据，滑移率会减少 50%，车身抖动减少 40%，横向摆动减少 30%。售价如下：

90 度后驱版 30 万元

116 度后驱版 33.5 万元

90 度奢享版 35 万元

116 度奢享版 39 万元

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