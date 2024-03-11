能否挑战 19 万美元纪录？罕见 4GB 未拆封初代苹果 iPhone 再次拍卖

IT之家 3 月 11 日消息，去年未拆封的初代 iPhone 拍卖价格有所下降，然而在 7 月份，一款极其罕见的 4GB 版本拍出了 19 万美元（IT之家备注：当前约 136.8 万元人民币）的天价，是此前纪录的三倍。时隔一年，另一部疑似首发版本的 4GB 未拆封 iPhone 将进行拍卖，能否挑战 19 万美元的纪录令人期待。

作为收藏品，4GB 版本的初代 iPhone 价值远高于 8GB 版本。这是因为苹果仅在发布后两个月内生产了这一较小容量的版本，现存未拆封的数量极少。相比之下，8GB 版本的未拆封初代 iPhone 拍卖纪录为 6.3 万美元，仅是 4GB 版本的三分之一。

不过，在 19 万美元的纪录诞生后，LCG 拍卖行又以 13.3 万美元售出了一部同样的 4GB 版本，另一家拍卖行 RR Auction 的成交价则降至 8.7 万美元。

现在，LCG 拍卖行又获得了一部罕见的 4GB 未拆封初代 iPhone，起拍价为 10,000 美元，拍卖将持续两周。以下是该拍卖行对这台未拆封初代 iPhone 的描述：

我们目前提供的拍品与之前拍出纪录高价的版本相同，同样是首发版本的 4GB 机型，且处于未拆封的原厂状态。包装盒正面色彩鲜艳，没有褪色迹象，瑕疵极少。盒子的八个角有七个保持锋利，所有边缘都完好无损，六个面板均保持出厂状态，完美如初。原厂封条清洁完好，接缝细节精准严密，有轻微的存放磨损痕迹。封条下方的背面标签完美无瑕，全新未激活。令人惊叹的收藏品！型号 A1203，订单号 MA501LL / A，容量 4GB。

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