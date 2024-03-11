极石汽车回应“1 月销量为 0”：系不实信息，累计产量 2586 辆 / 销量 2357 辆

IT之家 3 月 11 日消息，近段时间，有部分自媒体发文声称“极石汽车 1 月销量为 0”，声称相关数据来自乘联会。今晚，极石汽车官方发文对此正式回应：相关信息为不实信息，目前运营一切正常。

极石汽车官方表示，作为新晋汽车品牌，创业初期未盲目追求快速扩张，而是围绕“做好产品”和“提升用户满意度”为核心稳健发展。

官方还披露了真实的销量数据：目前为止极石 01 累计生产 2586 辆，累计销量为 2357 辆，其中今年 1 月实际销量为 855 辆，2 月实际销量为 552 辆（春节长假因素）。“除了深耕国内市场以外，我们也在积极开拓国际市场。”

据IT之家此前报道，极石汽车首款车型极石 01 已于去年 8 月 22 日上市，并于 11 月 25 日开启交付。极石 01 定位中大型智能豪华 SUV，长宽高为 5050（5295）/1980/1869mm，轴距为 3010mm；主打“越野”“户外”等多种属性，并提供多种面向户外场景的配置，包括官方定制餐厨系统和车尾即热饮水机等等。

该车采用增程式插电混合动力，包括前后双电机 + 1.5 T 四缸增程器，综合功率 350 kW，综合扭矩 740 N・m；同时搭载 56kWh 宁德时代电池，WLTC 纯电里程 235 km，综合续航里程 1115km，零百加速 5.5 秒。

此外，该车安装了三颗来自禾赛的激光雷达，包括 1 个 128 线前向激光雷达和 2 个侧向纯固态激光雷达，也是全球首个搭载固态激光雷达的量产车。

而在今年 1 月，极石 01 开启首次 OTA 升级，优化智能泊车、语音控制、音频控制等功能，还带来了“牵引模式”。

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