34.99 万元起，极石 01 正式发布：定位中大型智能豪华 SUV 车型

IT之家 8 月 22 日消息，极石汽车旗下首款车型极石 01 现在正式宣布上市，11 月份交付，其中尊享 6 座版（航空座椅）35.99 万；全能 7 座版 34.99 万元。

黑武士特别版选配 3000 元，

高阶智驾版选装 30000 元，

穿越备胎选装包 3000 元。

这款车型定位中大型智能豪华 SUV，长宽高为 5050（5295）/1980/1869mm，轴距为 3010mm；接近角 22.2°，离去 25.1°，纵向通过角 19.7°，最小离地间隙 205mm，最大爬坡角度 45°，最大涉水深度 700mm。

IT之家注意到，极石汽车在发布会上多次强调极石 01 的越野和户外属性 ，而且这款新车在户外场景方面提供了多种配置，包括：

官方定制餐厨系统；

车顶行李架 + 拖车钩；

支持 2.2kw*2 对外放电；

6.54 平方米的空间 + 全景天幕；

车尾即热饮水机；

露营模式，实时提供天气、时间等信息；

露营哨兵模式，方便检测与及时提醒。

这款车型外观采用了硬派 SUV 常用的方正硬朗风格设计，提供野森绿、云幕灰、冰河银、远峰蓝、极地白、黑武士特别版 6 种车型颜色供选择，黑武士特别版为选装。

新车采用了时下流行的悬浮车顶设计，并提供 20 英寸和 21 英寸的全地形胎以及四季胎供选择。此外，它还拥有 270° 边账天幕、75kg 顶部承重以及比较强悍的装载能力。

这款车型提供 6 座及 7 座版以供消费者选择。7 座版车型前排座椅配备了加热、通风、按摩功能，二排座椅配备了加热及按摩功能，并且二三排座椅可放平；6 座版车型二三排配备了航空座椅，三排可实现一键便利进出，座椅拥有 150° 靠背躺角、坐垫 15° 可调、腿托 55° 可调，并拥有三档通风、加热和 8 点式气袋腰背按摩功能。

据介绍，新车后备箱可放置一个 28 寸托运箱和 2 个 20 寸登机箱，放倒第三排，后备箱最大进深为 1.2 米，放倒二三排后备箱最大进深超过 2 米。

同时，官方还提供了定制餐厨系统，可以把后备厢改装成一个厨房、并配备天幕等露营装备。并且整车还提供 2 处对外放电接口，各为 2.2kW，总计 4.4kW。

内饰方面，极石 01 提供琥珀橙，羊脂白，珍珠黑三种配色，标配 12.3 英寸仪表屏、15.7 英寸 3K 中控屏、15.6 英寸第二排液晶屏、9 英寸流媒体后视镜，还支持手机无线充电、14 个扬声器、全场景语音（一二三排均可语音控制）。

智驾方面，极石 01 安装了三颗来自禾赛的激光雷达，包括 1 个 128 线前向激光雷达和 2 个侧向纯固态激光雷达，也是全球首个搭载固态激光雷达的量产车；它还配备了 12 个摄像头，5 个毫米波雷达，12 个超声波雷达。

此外，新车搭载 2 颗 Orin-X 芯片，总算了 508 TOPS，支持 L2 级别智驾，高速 NOA 和记忆泊车功能，也为后续城市 NOA 提供了条件。

动力方面，极石 01 采用增程式插电混合动力，包括前后双电机 + 1.5 T 四缸发电机，综合功率 350 kW，综合扭矩 740 N・m，WLTC 综合油耗 7.95 L / 100 km；搭载 56kWh 宁德时代电池，WLTC 纯电里程 235 km，综合续航里程 1115km，零百加速 5.5 秒。

此外，新车还搭载了 DCC 连续可变阻尼减振器，并提供沙地、涉水、山路、泥泞、雪地五种驾驶模式。

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