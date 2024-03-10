任天堂经典游戏《路易吉洋楼 2 HD》6 月 27 日登陆 Switch 平台，支持简繁中文

IT之家 3 月 10 日消息，在最新一期“Mario Day”中，任天堂宣布《路易吉洋楼 2 HD（Luigi's Mansion 2 HD）》将于 6 月 27 日发售，本作是 2013 年任天堂 3DS 游戏《路易吉洋楼 2：暗月》的重制版，目前已经上架任天堂 eShop 商店。

据介绍，本作拥有多种模式，包括多人在线游戏（最多支持四人）、ScareScraper 模式的本地多人游戏。在游戏中，路易吉闪光灯击晕鬼魂、吸尘器抓捕鬼魂，每个关卡都以温室和冰宫等地方为主题，路易吉的任务是寻找暗月的碎片并再次阻止 King Boo。

IT之家附游戏简介如下：

取回散布在几座不同的闹鬼宅邸中的暗月碎片，每座宅邸都有自己的谜题需要解决，鬼魂需要捕捉。使用超强大的幽灵狩猎工具 Poltergust 5000 吸走幽灵（和窗帘）并吹气搜索令人毛骨悚然但迷人的豪宅的每个角落和缝隙。这款怪异有趣的冒险游戏最初是针对 Nintendo 3DS™ 系统发布的，现在在 Nintendo Switch™ 系统上以高清版本进行了视觉增强。

友善的鬼魂变成了恶魔 —— 听起来像是路易吉的工作！

悬在永影谷上空的暗月似乎对居住在那里的鬼魂有镇定作用。古怪的 E. Gadd 教授一直在研究友好的灵魂。但当暗月突然分裂并落入下面的山谷时，曾经友好的鬼魂变得充满敌意。路易吉必须采取行动，鼓起勇气，让暗月恢复在天空中应有的位置。

一起应对 ScareScraper

您和最多三名玩家 * 可以组队应对 ScareScraper 的挑战，这是一座闹鬼的建筑，充满了鬼魂和主要冒险中未发现的挑战。招募幽灵猎人同伴在本地或在线攀登可怕的塔楼。