微软第一方大作《盗贼之海》PS5 版开启预购，游戏下周更新 EAC 反作弊功能

IT之家 3 月 10 日消息，微软开放世界海盗冒险游戏《盗贼之海（Sea of Thieves）》将于 4 月 30 日登陆索尼 PS5，目前游戏相关版本已经在索尼 PSN 商店开启预购，IT之家整理港服售价信息如下：

标准版：售价 308 港币（当前约 283 元人民币）

豪华版：售价 398 港币（当前约 366 元人民币）

高级版：售价 468 港币（当前约 430 元人民币）

此外，游戏开发商 Rare Ltd 宣布，将会在下周为《盗贼之海》发布更新补丁，本次更新将会为游戏增加 Epic 旗下 EAC（Easy Anti-Cheat）反作弊功能，该系统也被用于《Apex》、《堡垒之夜》等游戏中。

官方同时提到，在安装相关补丁后，玩家在主机平台无需开通 Xbox Game Pass 或 PS Plus 也可游玩本作多人“Safei Seas”模式。

游戏图赏：

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