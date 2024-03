（更新：开发者致歉）知名苹果 Mac 视频下载软件 Downie 4 误判用户使用盗版，弹窗“已随机删除电脑文件”

更新:开发者在 X 平台发帖表示歉意,并称,“这是旧版本遗留下来的东西,而且它只是显示一条信息,不会访问文件,更不会删除文件。这条信息的目的是显示给那些之前使用虚假电子邮件地址从破解版向我发送报告的人。如果用户后来迁移到了正版,那么这条信息可能已经从之前的版本中保存下来了,这就是为什么它还是会被显示出来。无论哪种情况,都会在下次更新中移除,我向受到影响的用户表示诚挚的歉意。”

IT之家 3 月 12 日消息,据IT之家小伙伴投稿,V2EX 上用户有贴文,声称自己在使用 Mac 平台第三方视频下载软件 Downie 4 时,被应用误判用户使用盗版软件,此后弹窗显示“已经删除了你系统中的随机文件作为惩罚。或者我在开玩笑?别偷东西(Downie has deleted random files form your system as a punishment. Or am I kidding? Don't steal.)”。

IT之家从原帖获悉,该用户通过第三方平台渠道购买应用激活码,此后在 App 激活邮箱时顺手打了一个 1@1.com。此后有一段时间没有使用软件,而在再次打开软件时,软件提示用户使用盗版软件:

软件的激活码是在数码荔枝上买的,购买记录会随附,但是在应用激活的时候我用的邮箱是顺手打了个 1@1.com, 因为发现验证用的是激活码,和邮箱输入的是什么没有关系,但是他觉得我就是用了盗版,同时把我软件反激活了,打开只有这个弹窗,点 OK 会进入购买页面,但是没有激活的选项。 开发者用的是“Downie has deleted”这样一个完成时,后面“Or am I kidding?”也只是一个疑问句,开玩笑的对象就不应该是对方很重视的东西,电脑上有很多文件也同时连接着 Aas, 有很多照片 / 证件 / 笔记等等无法恢复的重要文件。 即使我做好了同步和备份也因为他所谓的随机删除,我完全无法去检查到底有没有被删除或者哪些文件被删除了,这是让我最生气的地方。 难道被盗版困扰就可以给用户弹窗说“我随便删了你点文件作为惩罚.或者我只是开玩笑? 你来猜猜?”这种威胁吗? 哪天和同事吵架了,过两天同事过来说了同样的话,你还能共情他说这只是他的气话吗?

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。