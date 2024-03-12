阿里游戏公司“灵犀互娱”换帅，将由《三国志・战略版》制作人周炳枢接任

IT之家 3 月 12 日消息，据游戏葡萄，阿里旗下游戏公司灵犀互娱业务负责人詹钟晖（叮当）发布内部邮件称自己与陈伟安将于财年末（3 月 31 日）卸任，其岗位将由《三国志・战略版》制作人周炳枢（饼叔）接任。IT之家附邮件全文：
各位灵犀小伙伴，
灵犀互娱成立七年来，在所有小伙伴的共同努力和集团的充分支持下，通过一系列优秀作品，已在玩家心中形成一定厂牌影响力，在行业有了一定声量。
随着人才梯队日渐完善，灵犀的年轻人们成长迅速，已能担当带领灵犀继续发展的重任。到这个财年末，我和老陈、春娇将正式卸任大班委，交给炳枢带领的新班子，相信新班子能更好地面向未来，更扎实地践行灵犀的研发理念，将灵犀带上新高度。
这些年我跟大家一起努力学习和践行如何做出好游戏，收获良多，在此一并深深地感谢。相信每一位热爱游戏的小伙伴都能保持你们的赤子之心，期待你们继续做出让玩家铭记的好作品！
叮当
2024 年 3 月 8 日
公开资料显示，詹钟晖于 1999 年加入网易，曾任网易 COO，后于 2011 年离开网易创立广州简悦，直到 2017 年 9 月被阿里收购。
2018 年 12 月，游戏事业群更名为大文娱事业群互动娱乐事业部。2019 年，互动娱乐事业部发布了业务品牌“灵犀互娱”。
灵犀互娱于 2019 年推出了《三国志・战略版》等多款自研游戏作品。2020 年 9 月，灵犀互娱升级为独立事业群，由阿里巴巴合伙人俞永福分管。2022 年 1 月，詹钟晖升职为 M6（副总裁级别）。
詹钟晖内部信中提到的“老陈”便是陈伟安，而他同样曾任网易副总裁及网易暴雪合资公司总经理，后与叮当联合创立简悦、担任 COO；而春娇则是灵犀的 HR 负责人刘娇。
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