阿里游戏公司“灵犀互娱”换帅，将由《三国志・战略版》制作人周炳枢接任

IT之家 3 月 12 日消息，据游戏葡萄，阿里旗下游戏公司灵犀互娱业务负责人詹钟晖（叮当）发布内部邮件称自己与陈伟安将于财年末（3 月 31 日）卸任，其岗位将由《三国志・战略版》制作人周炳枢（饼叔）接任。IT之家附邮件全文：

各位灵犀小伙伴，

灵犀互娱成立七年来，在所有小伙伴的共同努力和集团的充分支持下，通过一系列优秀作品，已在玩家心中形成一定厂牌影响力，在行业有了一定声量。

随着人才梯队日渐完善，灵犀的年轻人们成长迅速，已能担当带领灵犀继续发展的重任。到这个财年末，我和老陈、春娇将正式卸任大班委，交给炳枢带领的新班子，相信新班子能更好地面向未来，更扎实地践行灵犀的研发理念，将灵犀带上新高度。

这些年我跟大家一起努力学习和践行如何做出好游戏，收获良多，在此一并深深地感谢。相信每一位热爱游戏的小伙伴都能保持你们的赤子之心，期待你们继续做出让玩家铭记的好作品！

叮当

2024 年 3 月 8 日