初代魂斗罗完全重制：游戏《魂斗罗：加鲁加行动》正式发售

IT之家 3 月 12 日消息，科乐美《魂斗罗：加鲁加行动（Contra： Operation Galuga）》今日正式发售，登陆 PS4、PS5、Xbox Series X|S、Switch、PC 平台，游戏支持中文。

索尼 PS 商店现已提供免费下载体验版，同时任天堂 eShop 以及 Xbox 商店也已经上架 Demo 试玩版，港区目前九折后约 280 港币（IT之家备注：当前约 258 元人民币），Steam 也有试玩版但锁国区。

《魂斗罗：加鲁加行动》是 1988 年首部《魂斗罗》的完全重制版，不过本作在初代原有两位基础角色之上加入了另外性能各异的 4 名新角色。

官方表示，《魂斗罗：加鲁加行动》作为经典游戏系列的最新续作，保留了原版的快节奏和刺激的游戏体验，并在图形和音效方面进行了升级，让玩家们感受到真正的挑战和乐趣。

游戏介绍：

魂斗罗系列的最新作品终于抵达战场！

本作完全重制 1988 年上市获得广大支持的初代「魂斗罗」。

强化的武器系统、新的游戏机制、还有新登场的敌人和关卡等等，升级为符合现代水准的游戏体验。

在重启后更加广阔的『魂斗罗世界』中展开的新剧情。

经典的正统魂斗罗，登场！ ！

＜故事剧情＞

位在纽西兰近海的 Galuga 群岛被神秘的恐怖组织「Red Falcon」所占领，情报研判恐怖份子正武装该岛并进行最终武器的开发。

地球海军陆战队传说中的超级精锐战士，魂斗罗部队的 Bill Rizer 与 Lance Bean 衔命出动，将要面对的是赌上地球存亡命运，超越想像的硬仗。

＜游戏概要＞

跑动、跳跃、射击扫荡前方全部敌人，更加进化的跑射游戏！

横向与纵向卷动关卡的侧面视角跑步射击动作游戏。

运用扩散弹、雷射枪、导向飞弹… 等等各具特色的武器，击破在 8 个关卡中布阵的敌人和各区域的大型首领！

容易上手的操作性和丰富的难易度选项，不管是谁都能乐在其中。

双人合作的剧情模式不用说，街机模式中最多还可４人合作同乐。

＜游戏模式介绍＞

■Story Mode

熟悉的 Galuga 群岛为舞台，新增角色与展开新剧情。

Bill 和 Lance 在岛屿的最深处将会有什么发现？

支援 2 人合作同乐。

■Arcade Mode

可以单纯轻松享受游戏乐趣的模式。

在 Bill 和 Lance 之外，还可操作新加入的游戏角色进行挑战。

最多可支援 4 人合作同乐。

■Challenge Mode

「最速通关」或是「限制使用武器」等等，可畅玩许多值得挑战的目标。完成挑战即可拿到大量的「魂斗罗 COIN」。

■Park Shop

可使用在各游戏中模式取得的「魂斗罗 COIN」，解锁角色的新能力，或是取得替代音效等等要素。