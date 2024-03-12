一加 Ace 3V 手机现身 Geekbench 平台，全球首发骁龙 7+ Gen 3 处理器

IT之家 3 月 12 日消息，一加 Ace 3V 手机近日现身 Geekbench 跑分平台，型号为 PJF110，搭载骁龙 7+ Gen 3 处理器，规格确认为 2.8 GHz Cortex-X4 大核、四颗 2.61 GHz Cortex-A720 中核、三颗 1.9GHz Cortex-A520 小核的组合，GPU 为 Adreno 732。

▲ 一加 Ace 3V Geekbench 6 跑分

在多次 Geekbench 6 跑分中，一加 Ace 3V 取得了最高单核 1848、多核 5007 的分数，并于 Geekbench 5 中取得了单核 1416、多核 4829 的分数。跑分成绩接近天玑 9200+（IT之家注：由于设备的测试条件不明确，成绩仅供参考）。

博主 @数码闲聊站 今日爆料骁龙 7+ Gen 3 处理器的官方标志，确认由一加 Ace 3V 手机“全球首发”。该手机会获得 OPPO 的 AIGC、AndesGPT 等 AI 功能。

该博主还于昨日爆料骁龙 7+ Gen 3 使用台积电 4nm 工艺，拥有 4MB L3 缓存与 3.5MB SLC（System-Level Cache），并称“能耗确实不错”。作为参考，骁龙 8 Gen 3 拥有 12MB L3 缓存。

昨日，一加宣布旗下中端手机一加 Nord CE4 将于 4 月 1 日在印度发布。

博主 @数码闲聊站 表示该手机在国内市场称 OPPO K12，一加 Ace 3V 也会采用近似的设计。

IT之家此前报道，一加 Ace 3V 手机已经通过国内各监管机构认证，使用 5500mAh 电池 + 100W 快充。

一加 Ace 3V 爆料参数总结如下：

处理器：骁龙 7+ Gen 3（2.8GHz Cortex-X4 + 4x 2.61GHz Cortex-A720 + 3x 1.9GHz Cortex-A520、4MB L3、3.5MB SLC）

屏幕：1.5K OLED 直屏，无塑料支架

内存：可选 16GB

电池：5500mAh，支持 100W 快充

机身：塑料边框，玻璃后盖

值得一提的是，高通昨日已宣布骁龙旗舰新品发布会定档 3 月 18 日，这意味着这款新机的发布时间已经临近。

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