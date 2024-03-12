知豆彩虹汽车 4 月上市：双门四座纯电小车，续航 205km

IT之家 3 月 12 日消息，知豆汽车发布了品牌焕新后首款车型“知豆彩虹”的预告，该车将于 2024 年 4 月上市。

知豆汽车官方发布的预告图显示，“知豆彩虹”轴距为 2100mm，车身尺寸为 3224×1515×1630mm，定位微型电动车，此外预告图中还显示，新车续航里程为 205km。

IT之家查询“工信部第 380 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示”了解到，知豆彩虹共有两种动力版本，驱动电机最大功率分别为 20 千瓦和 30 千瓦，分别搭载 17.18 千瓦时和 17.3 千瓦时的动力电池组，纯电续航里程分别达到了 201 公里和 205 公里。

该车定位为纯电微型车，采用双门四座设计，充电口设计在车头处。下包围采用梯形的饰板作为装饰，前大灯灯罩比较圆润，内部采用了“Y”字形的设计。车身侧面采用了两种配色混搭，轮胎尺寸有 145/80 R13 和 155/60 R15 两种规格可选。

IT之家此前报道，知豆汽车目前已完成破产重整，重整后投资主体变更为“南京知豆新能源汽车有限公司”。吉利汽车集团 CEO 淦家阅担任南京知豆董事长，其余五名董事为爱玛科技董事长张剑、吉利集团的高管戴庆和齐伟华、金沙江资本潘晓峰，以及兼任总经理的鲍文光。

南京知豆最大股东是一家名为杭州吉铖企业管理咨询的公司，持股 84.2%。公开资料显示，杭州吉铖成立于 2023 年 5 月，背后有着四大持股方，分别是浙江吉利启征、爱玛科技董事长张剑、知豆创始人鲍文光及杭州吉知企业管理有限公司，持股比例分别是 36.1%、36.1%、27.1% 和 0.6%。

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