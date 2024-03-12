海信推出 S59 系列电视：可选 65/75/85 英寸、120Hz，2999 元起

IT之家 3 月 12 日消息，海信近日在京东上架了 S59 系列电视，可选 65/75/85 英寸三种尺寸，主打“120Hz”，IT之家整理价格信息如下：

65 英寸：首发价 2999 元

75 英寸：首发价 3999 元

85 英寸：首发价 5549 元

据介绍，系列电视号称配备“6 重 120Hz 高刷”，拥有“U + 超画质引擎”，号称可以“一键开启 120Hz 疾速模式，实现在 TV、HDMI、USB、在线、AV、投屏六种场景 120Hz 显示（补帧）”。

此外，IT之家注意到这款电视使用“A73 CPU”，搭载 4GB RAM 及 64GB 存储空间，内置 2 个扬声器，号称总功率 60W+，同时覆盖 2.1 声道场景。

接口方面，这款电视配备 3 个 HDMI 接口（未说明版本）、1 个同轴接口、1 个天线接口、1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 RJ45 网口。

京东海信 S59 系列电视 2999 元起直达链接

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