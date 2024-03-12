联想小新 Pro 16 2024 笔记本升配定制：Ultra 7 155H+32GB+1TB 定价 6499 元

IT之家 3 月 12 日消息，联想小新 Pro 16 2024 笔记本酷睿版此前已推出 Ultra 5 125H 版本，16GB + 1TB 配置售价 5799 元，32GB + 1TB 配置 5999 元。

今日，联想宣布推出小新 Pro 16 2024 的 Ultra 7 155H 版本，32GB+1TB 定价 6499 元，需要前往联想官网定制。

该机性能释放约 65W，酷睿 Ultra 7 155H 为 6+8+2 核心规格，睿频 4.8GHz，配备 8Xe 核显。

此外，该机重量为 1.91 千克，厚度为 17.5mm，电池容量 84Wh，内存带宽最高 7467MT/s，配有锐炫核显，并支持 2280 M.2 硬盘扩展。

该机配有 16 英寸 2.5K 120Hz 屏，350 尼特亮度，100% sRGB 色域；接口包括雷电 4、全功能 USB-C、双 USB-A 和 SD 卡槽。

联想小新 Pro 16 2024 笔记本还将推 RTX 4050 独显版本，以及性能释放 80W 的 Ultra 9 185H 版本，IT之家将跟进后续消息。

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