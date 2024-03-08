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LCD+6+128GB：联想小新 Pad 2024 平板电脑 665 元探新低

2024/3/8 14:18:58 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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联想小新 Pad 2024 平板电脑 6+128GB 款 上架于 2023 年 12 月份，官方首发价 799 元。

京东 38 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 665.16 元包邮到手：

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京东联想小新 Pad 2024 11 英寸平板 6GB + 128GB 折后 665.16 元领 60 元券

由 京东 发货，并提供两年质保，180 天只换不修。

该机正面配备 11 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 1920x1200，最高 400 尼特亮度，支持 90Hz 刷新率，支持同屏双开 App，搭载四扬声器，可选 4096 级压感手写笔。

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这款新品提供鸽子灰 / 烟霞紫两款配色供用户选择，采用金属一体化机身设计，重量 465g，厚度 7.1mm，配有 3.5mm 耳机孔，内置 7040mAh 电池 + 20W 快充。

此外，该产品还搭载高通骁龙 685 处理器，提供 8GB LPDDR4x 内存 + 128GB UFS2.2 存储，支持最高 1TB Micro SD 卡扩展，运行 ZUI 15。

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关键词：平板联想小新

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