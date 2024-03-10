联想预热“Ultra 9-185H”版小新 Pro 16 2024 款笔记本：4 月发售、性能释放约 80W

IT之家 3 月 10 日消息，据联想小新官方微博，联想将在 4 月推出酷睿 Ultra 9-185H 版小新 Pro16 2024 款笔记本，号称稳定性能释放至高可达约 80W。

另据IT之家此前报道，联想在 2023 年 12 月推出了小新 Pro 16 2024 笔记本，当时仅提供 Ultra 5 125H 版本，此后联想在 1 月官宣了 Ultra 7 版本，不过目前京东并未上架相关 Ultra 7 版本型号，IT之家整理 Ultra 5 125H 版本售价信息如下：

“16GB RAM + 1TB 存储空间”款：售价 5799 元

“32GB RAM + 1TB 存储空间”款：售价 5999 元

据介绍，系列笔记本重量为 1.91 千克，厚度为 17.5mm，电池容量 84Wh，内存带宽最高 7467MT/s，配有 ARC 核显，并支持 2280 M.2 硬盘扩展。

屏幕方面，小新 Pro 16 2024 笔记本采用 16 英寸 16:10 比例屏幕，分辨率为 2.5K，刷新率为 120Hz，亮度为 350 尼特，覆盖 100% sRGB。

此外，系列笔记本支持 IR+ToF 人脸识别解锁，配备双扬声器，支持 Wi-Fi 6E 技术，拥有 SDXC 读卡器接口、3.5mm 音频接口、2 个 USB Type-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 HDMI 2.0 接口、1 个全功能 USB-C 接口、1 个雷电 4 接口。

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