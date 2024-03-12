山灵 ME600 两圈三铁耳机上市：1998 元、五单元三分频设计

IT之家 3 月 12 日消息，山灵音响今日宣布 ME600 耳机价格为 1998 元，明日上市。该耳机采用五单元三分频配置，316L 不锈钢面板 + 铝镁合金腔体，首发赠送 "彩虹七号束线器" 与 6 个月 HiFi 云曲库会员。

山灵 ME600 搭载生物振膜双动圈单元、定制中频 + 中高频双动铁与定制极高频动铁单元，实现五单元三分频设计。

该耳机在外观上采用仿生流体设计、316L 不锈钢面板 + 铝镁合金腔体，并配备三种可更换音频导管与 MMCX 单晶铜耳机线。

▲ 山灵 ME600 耳机

此外，山灵还为一同购买 ME600 耳机与便携播放器的用户提供套餐优惠：

M1s+ME600：2998 元（优惠 200 元）

M3 Ultra+ME600：3998 元（优惠 500 元）

作为参考，IT之家总结目前在售山灵 ME 系列有线耳机产品如下：

山灵 ME900 —— 两圈六铁、八单元四分频架构、纯钛腔体，现价 6298 元

山灵 ME800 —— 两圈四铁、六单元三分频架构、3D 打印树脂腔体，现价 3998 元

山灵 ME600 —— 两圈三铁、五单元三分频、铝镁合金腔体，现价 1998 元

山灵 ME500 Shine —— 单圈双铁、三单元设计、黄铜腔体，现价 1398 元

山灵 ME80 —— 双动圈单元、铝合金腔体，现价 598 元

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