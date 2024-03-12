【IT之家开箱】华硕 a豆14 Air 图赏：锐龙 7 8845H + 120Hz 2.8K OLED，高性能 AI 轻薄本

IT之家 3 月 12 日消息，在 2 月 19 日的华硕新品发布会上，全新的华硕 a豆14 Air 笔记本正式亮相。新品拥有“豆叮 AI 助手”服务，搭载“锐龙 7 8845H 处理器 + 120Hz 2.8K OLED 华硕好屏”，“32GB RAM + 1TB SSD”等配置，售 5299 元。

鲜艳跳跃的多巴胺配色一直都是华硕 a豆系列的 icon，这次 a豆14 Air 延续了这个家族特征，并带来了瑰蜜粉金和鼠尾草青两款“新鲜”配色。

IT之家此次拍摄的为“鼠尾草青”版本。

从观感来看，“鼠尾草青”偏冷青色，饱和度并不算高，微微带有一种高级灰调，所以整个色彩看起来并不张扬。但是，青色主体又注定了“鼠尾草青”在观感上并不会低调。

可以说，它在张扬与克制之间找到了平衡，看起来是“新鲜”且优雅。

在设计上，a豆14 Air 采用了全金属机身，高精密混成喷砂工艺，质感细腻，且防指纹；A 面 Logo、上盖、键帽、掌托、触控板、底壳，以及键盘背光，均采用同色调一体化。

细节上，A 面印有金属品牌 logo；机身厚度为 13.9mm，重量约 1.29kg。a豆14 Air 最大开合角度可以达到 180 度，方便与他人共同分享屏幕。

C 面键盘部分，a豆14 Air 采用了标准轻薄本布局，键盘拥有 1.7mm 长键，同时静音 + RGB 背光设计更适合夜晚办公，手感反馈力度适中，电源键被做进了键盘内，并做了手感区分。

a豆14 Air 触控板采用了大尺寸设计，静音设计，拥有 240Hz 高采样率，边缘部分做了钻石切割工艺。

来到底部，a豆14 Air 采用了大面积的散热孔，三条脚垫，用于抬高机身更好地帮助散热。左右侧还有两个扬声器开孔；四边还做了弧度处理，视觉上会更显轻薄。

a豆14 Air 搭载了 2.8K OLED 华硕好屏，分辨率 2880x1800，峰值亮度 600 尼特，覆盖 100% P3 色域，支持 10-bit 色深。还支持 120Hz VRR 智能可变刷新率，0.2ms 响应时间，支持四种专业色域切换。

还包括 TÜV 硬件级低蓝光护眼认证，DisplayHDR True Black 600 认证，SGS Eye Care 护眼认证 ，支持 DC 调光、防闪烁模式等。

顶部的摄像头和传感器有物理隐藏开关。

性能方面，这款笔记本配备 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 7 8845H 处理器，内置 Radeon 780M 核心显卡，搭载 32GB LPDDR5X RAM、1TB SSD，性能释放 50W，并配备双风扇双热管。a豆14 Air 配备了 90W 快充，内置了 75Wh 长寿电池。

接口部分，a豆14 Air 配备 1 个 USB-C 40Gbps 接口、1 个 USB-C 5Gbps 接口、2 个 USB-A 5Gbps 接口、1 个 MicroSD 读卡器、1 个 3.5mm 音频接口。

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