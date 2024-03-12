罗技 Mevo Core 直播相机预热：采用 M4/3 卡口，3 月 19 日发布

IT之家 3 月 12 日消息，罗技今日预热旗下直播相机品牌的新款 Mevo Core 相机，宣传口号“Stream with Vision”。该相机采用 M4/3 卡扣可换镜头设计，将于 3 月 19 日正式发布。

IT之家近日报道，罗技 Mevo Core 相机通过 FCC 认证，采用 M4/3 卡口可换镜头设计，型号为 VR0032。

▲ 罗技 Mevo Core 相机

认证文件显示，Mevo Core 相机采用可换镜头设计，使用 M4/3 卡口。该相机提供两个 USB-C 接口、一个 3.5mm 音频接口、一个 HDMI 输出接口和一个 microSD 卡槽。

▲ 罗技 Mevo Core 相机接口

拆解图显示，该相机使用与 Mevo 此前的直播相机产品相同的 Ambarella H22 芯片。官方宣称该芯片内置编码、串流与录制功能，能提供设备端视频和音频处理能力。

IT之家查询 Ambarella 官网获悉，H22 是一颗 14nm 工艺的低功耗 4K 60fps 相机 SoC，内置 1.2GHz 四核 Cortex-A53 处理器，支持 H.265 与 H.264 编码，可以进行支持 4K EIS 电子防抖与 4K HDR 计算。

▲ 罗技 Mevo Core 相机拆解图

此外，该相机还使用一块容量为 6400mAh（23.04Wh）的可更换电池。

用户手册显示，该相机提供 4 个 1/4 英寸冷靴接口，自带两个计数灯，其 USB-C 接口支持 20W 电源输入。

当使用 USB-C 接口有线连接电脑时，该相机能提供最高 4K 30fps 的画面输出。此外，Mevo Core 还支持在手机 / 平板端使用 Mevo Multicam 软件控制。

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