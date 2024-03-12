2024 款摩托罗拉 Moto G / G Power 5G 手机发布，199 美元起

IT之家 3 月 12 日消息，摩托罗拉近年推出的廉价手机一直饱受诟病，其平庸的设计、无用的多余摄像头以及乏善可陈的功能让用户望而却步。不过，摩托罗拉刚刚发布的 2024 款 Moto G Power 5G 和 Moto G 5G 看起来还不错，至少在参数层面如此。

2024 款 Moto G Power 5G

首先是两款手机终于加入了 NFC 功能（此前缺席令人费解），并且采用了颇具质感的纯素皮革后盖，甚至还保留了 microSD 卡槽和 3.5mm 耳机孔，这些都是大多数手机厂商多年前就已舍弃的功能，G Power 5G 还首度支持无线充电。价格方面，Moto G 5G 起售价为 199 美元（IT之家备注：当前约 1429 元人民币），Moto G Power 5G 则为 299 美元（当前约 2147 元人民币）。

更贵一些的 Moto G Power 拥有 6.7 英寸 1080p LCD 显示屏，刷新率达到 120Hz。搭载了联发科天玑 7020 处理器和 8GB 内存，后置摄像头仅有两颗：一颗 5000 万像素的主摄（带光学防抖）和一颗 800 万像素的超广角摄像头（支持自动对焦，也可用于微距拍摄）。值得称赞的是，摩托罗拉摒弃了那些鸡肋的低分辨率景深传感器和微距摄像头。

G Power 内置了 5000mAh 的大容量电池，支持最高 30W 的快充，不过需要单独购买充电器才能达到该速度。无线充电功率最高为 15W。

2024 款 Moto G 5G

定位稍低的 Moto G 5G 采用了高通骁龙 4 Gen 1 处理器，搭配 4GB 内存，拥有 6.6 英寸 720p LCD 显示屏，同样支持 120Hz 刷新率。后置摄像头方面，拥有一颗 5000 万像素的主摄（以及一颗仍然略显鸡肋的 200 万像素微距摄像头），并且仅支持最高 18W 的快充。和 G Power 一样，该机也仅仅是“防泼溅”，并不防尘防水。

Moto G Power 5G 将于 3 月 22 日率先登陆 Cricket Wireless，随后登陆其他运营商，解锁版则将于 3 月 29 日发售。Moto G 5G 则会率先于 3 月 21 日登陆 T-Mobile，其他运营商稍晚发售，解锁版的发售日要等到 5 月 2 日。

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