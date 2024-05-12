比亚迪腾势 Z9 GT 插混版车型申报图公布，2.0T 发动机 + 三电机

IT之家 5 月 12 日消息，日前，工信部发布第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，其中出现了腾势 Z9 GT 插混版车型的身影，纯电版已经在北京车展亮相。

申报信息显示，这款新车长宽高分别为 5195/1990/1500（1480）毫米，轴距为 3125 毫米，比纯电版车长增加 15 毫米，其他保持一致。该车标配全景天幕、电动尾翼，可选装三颗激光雷达、不同颜色制动钳、轮辋、前 / 后保碳纤维装饰件、空气悬架等。

动力方面，腾势 Z9 GT 插混版搭载由 2.0T 发动机和三台驱动电机组成的动力系统，其中 2.0T 发动机最大功率 152 千瓦，前电机最大功率 200 千瓦，后左、后右两台驱动电机最大功率均为 220 千瓦。

IT之家从此前官方公布的信息获悉，比亚迪腾势 Z9 GT 将于 5 月举行技术发布会，新车预计年中上市，目前尚不清楚插混版是否会和纯电版一同发售。

腾势 Z9 GT 外观继续由比亚迪集团设计总监沃尔夫冈・艾格操刀设计，前脸被命名为“日冕”，尾灯则被称作“时光沙漏”。

腾势 Z9 GT 纯电版将搭载 CTB 电池车身一体化技术，提供多激光雷达选装方案，拥有“天神之眼”高阶智驾辅助系统。腾势销售事业部总经理赵长江表示，新车将首发搭载易三方技术平台，是全球首个能同时实现三电机独立驱动和独创后轮转向的技术平台，兼顾纯电和混动。

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