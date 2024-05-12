心理恐怖游戏《8 号出口》续作《8 号站台》上架 Steam，本月中旬发售

IT之家 5 月 12 日消息，小伙伴们可能记得一款名为《8 号出口》的心理恐怖游戏，目前这款游戏正统续作《8 号站台 (８番のりば）》已经上架 Steam，预计将在本月中旬推出，不过价格还未公布。

据介绍，在本作中游戏的舞台来到了电车上，玩法依然是系列不变的寻找“异常”，考验玩家的眼力和记忆力，只有找出异常走出正确的方向才能逃离永恒循环。

IT之家附官方介绍如下：

《8 号站台》是一款短途步行模拟器，其灵感来自日本轨道交通系统和阈限空间，游戏游玩时间为 15-60 分钟。 你被困在一辆永远运行的火车上。 留意异常情况并寻找出路。 请注意异常情况。 实况视频分发指南 个人和公司都可以未经许可分发视频，但请检查并遵守以下准则。

请务必在视频和分发的标题中包含游戏名称。

请在摘要中包含 Steam 页面的链接。

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我们将允许付费分发，例如会员专享视频，但如果可能的话，希望您可以提供免费视频

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游戏图赏：

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