任天堂社长古川俊太郎：游戏开发将更加耗时且困难

IT之家 5 月 12 日消息，任天堂社长古川俊太郎表示，他认为公司游戏开发所需时间将会随着时间的推移而增加，制作难度也会更大。

最近，古川俊太郎因分享了大量有关 Switch 及其即将到来的继任者的重要信息而备受关注。这位任天堂高管刚刚在推特上确认，公司计划在本财年内正式公布 Nintendo Switch 2 的消息。这无疑让任天堂粉丝们兴奋不已，但除此之外，古川俊太郎还在任天堂最近的财报电话会议上分享了一些更有趣的细节信息。

IT之家注意到，在这些讨论中，古川俊太郎的一系列评论描绘了任天堂乃至整个游戏行业未来发展状况的令人担忧的图景。据日本游戏杂志《Fami 通》最近的一篇文章报道，古川俊太郎表示，他认为游戏开发“不可避免地”将在未来变得“更加冗长、复杂和精良”。随后他进一步阐述了这一点，表示任天堂将继续“与了解该品牌”的开发商合作，以获得更多“人力资源”来协助主机制造商未来的开发工作。这表明尽管未来对游戏开发人员的需求会更大，但任天堂仍然会像往常一样，对合作的公司进行严格挑选。

不过，古川俊太郎还提出了一个令人惊讶的建议，即任天堂未来可能会进行一些合并和收购来解决游戏开发日益苛刻的问题。这多少有点让人意外，因为任天堂不像其竞争对手微软和索尼那样以大肆收购工作室而闻名。该公司在收购工作室方面一直秉持节俭的原则，但正如古川俊太郎所暗示的，如果形势所迫，未来任天堂可能需要收购更多开发团队来协助开发即将到来的 3A 级游戏作品。

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