为巴黎奥运安保“铺路”，戛纳电影节将部署可识别可疑行为的 AI 摄像头

IT之家 5 月 12 日消息，5 月 14-25 日，包括一些举世闻名的影星、名人在内的约 4 万人将飞抵法国蔚蓝海岸，出席一年一度的戛纳电影节。据法新社报道，当地政府部门近日宣布投入了 17 台配备 AI 技术的实验性摄像头，它们可以识别可疑事件或行为，也可以帮助检测被不慎遗弃的包裹。

戛纳市长 David Lisnard 表示，当地市政厅从 2019 年起，就已经要求投入监控系统，最后为了应对今年 7 月的巴黎奥运安保工作，监控系统相关法律得到修改之后才获准部署。David 还表示，戛纳已经拥有全法“最为密集”的摄像头网络 —— 一共 884 个，相当于每 84 个居民就拥有一个。戛纳还配备了 462 个紧急呼叫按钮，它们遍布于公共场所和建筑物内。

今年 7 月 26 日至 8 月 11 日举行的巴黎奥运会期间，自然也会有各种新的技术亮相、投用。除 AI 摄像头外，据IT之家此前报道，巴黎曾预计空中出租车今年投入商用，使用现有的直升机网络（主要是两条航线）搭载一名乘客和一名飞行员飞行，意味着“机场飞到赛场”或将成为现实。

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