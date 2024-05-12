马斯克与曾毓群会“憋”出大招吗？

据媒体报道称，4 月 29 日，曾毓群到访了马斯克在北京下榻的酒店。此前一天下午，马斯克应中国贸促会邀请抵达北京。

宁德时代是特斯拉主要的电池供应商之一，自 2020 年 7 月正式开始向其供货。2021 年和 2022 年，特斯拉均为宁德时代的最大客户，两年的锂电池采购量总计 510 亿元。2022 年，特斯拉贡献了宁德时代总营收的 11.59%。

去年 5 月 30 日，马斯克与曾毓群会面。当时据分析，二人商谈的内容可能包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。这一年，随着上海储能超级工厂的正式开工，宁德时代将向特斯拉内华达新电池工厂提供电池设备，猜测也一一实锤。

时隔一年，二人再次见面，这不禁让人好奇：这次两人又会碰出哪些火花？莫非，两人还有“大招”？

1、蜜月期

事实上，特斯拉和宁德时代现在的关系，几乎可以用蜜月期来形容。双方的密切合作也不是什么新鲜事了。

早在 2 月 1 日，彭博社就援引知情人士消息报道，特斯拉计划从宁德时代购买设备，开设一家工厂以扩大在内华达州的电池生产，并为大储系统 Megapack 生产电池。

该工厂初期产能规划 10GWh，预计将于 2025 年投产。

值得一提的是，宁德时代在其中将仅负责安装设备，而不参与生产运营环节，由特斯拉 100% 控制该工厂。

这也就意味着，继与福特在美国的建厂合作之后，宁德时代将再次采取技术授权模式（LRS，即许可、授权和服务模式，帮助主机厂乃至电池厂商快速建成电池工厂），以技术输出形势登陆美国市场。

从时间上来看，宁德时代与特斯拉“双王”之间的合作也已经有不少的年头。

作为特斯拉最重要的供应链企业之一，宁德时代在 2020 年 2 月成为松下、LG 化学之后的特斯拉第三家动力电池供应商，并于次年六月延续合作，自 2020 年 7 月到 2025 年 12 月期间都将向特斯拉持续供货。

于宁德时代而言，特斯拉是实打实的重量级合作对象。

二者合作的第一个年头，这位美国“财神爷”就一举坐上宁德时代第一大客户的位置，并持续至今已稳坐三年。

2021-2023 年，宁德时代向特斯拉销售额分别达到 130.39 亿元、380.69 亿元、501.17 亿元，占年度销售总额比例则分别为 10.00%、11.59%、12.50%，数额与占比双双提升。

而就特斯拉的视角来看，与宁德时代开始合作的时间节点，正是其全面转向磷酸铁锂电池的关键时期。

伴随在动力及储能电池领域对低成本、高安全电池的需求不断升级，宁德时代作为全球制霸的行业顶尖，无疑是特斯拉的首选。

近期，此前不久才将宁德时代评级上调至“超配”的摩根士丹利，就有分析师亚当・乔纳斯（Adam Jonas）在一份关于特斯拉的新报告中指出，特斯拉和中国电池制造商宁德时代之间的合作可能会改变游戏规则。

他认为，这家美国电动汽车巨头正在寻求制造更便宜的电动汽车，但需要与中国的合作才能够达到预期在 2.5 万美元左右的更低价位。

降低成本无疑是特斯拉选择宁德时代的核心原因之一。

近一段时间以来，与国内车企带头冲锋的“价格战”相悖，特斯拉逆市涨价引发不少讨论。但无论对外有何种说辞，不可否认的是，特斯拉正面临严峻的毛利率下滑问题。

2022 年第一季度，特斯拉毛利率峰值曾达到 32.9%，但在去年已下跌至 18.2%。

曾毓群也曾在公开采访中谈到：“马斯克整天都在谈论成本问题，我告诉他，我一定会有解决方案。”

而在特斯拉的上海工厂，马斯克不仅拥有高效的中国工人，95% 零部件也都可本地采购。

宁德时代坐落在上海临港的电池模组基地，距离特斯拉上海超级工厂也不过 3 公里。

2、4680 电池

回到这次会谈本身。

在业内人士看来，由于特斯拉动力总成及能源业务高级副总裁德鲁・巴格利诺（Drew Baglino）近期突然辞职，马斯克寄予厚望的 4680 电池的自产进程或遭遇到前所未有的打击，此外，根据特斯拉公布的一季报，其利润大幅下滑。基于以上情况，马斯克这次再见到曾毓群，或将寻求 4680 电池方面的更多帮助，以及更便宜的动力电池供应。

目前，特斯拉有一条 4680 电池生产线、一条装配线持续运行，另有两条装配线用来提高产能、做改进试验、调试设备。今年三季度特斯拉还将再建设、安装四条 4680 电池生产线。

然而，自 2020 年特斯拉发布 4680 电池以来，四年时间里，电池一直处于产能的爬坡阶段，而电池性能也表现得不太尽如人意。产能上，今年 3 月末，德州超级工厂的 4680 电池的年产能达到了 6.2GWh。与 2023 年 10 月相比，这一数字提高了 24%。但美国国内一些分析人士对此并不满意，称特斯拉花了 5 个多月的时间才增加了 1.2GWh 的产能。

而在电池性能上，外媒 autoevolution 指出，4680 电池实际投用后，性能表现得并不太令人满意。尤其是 2022 年至 2023 年期间在德州超级工厂生产的 Model Y 中使用的第一代 4680 电池。购买搭载 4680 电池的 Model Y 的消费者抱怨充电时间很长，很可能是由于较大电池的热力学特性不佳。

于是，特斯拉改进了设计，在赛博卡车上使用了第二代 4680 电池。充电速度仍然是外界关注的焦点，许多人希望改用 800 伏的架构来改善充电速度，但目前尚没有相关的数据统计，这一变动是否有效。

而电池快充技术是近一年以来宁德时代发力和擅长的领域，就在上周的北京国际车展，宁德时代发布全球首款兼顾 1000 公里续航和 4C 超充特性的磷酸铁锂电池新品 —— 神行 PLUS 电池。

据宁德时代介绍，跟去年 8 月发布的全球首款磷酸铁锂 4C 超充神行电池相比，神行 PLUS 电池实现了在续航里程和快充能力上的更进一步。为用户提供可达 1000 公里的超长续航体验，并实现充电 10 分钟补能 600 公里，真正实现“1 秒 1 公里”的超级补能速度。

至于 4680 电池，此前曾毓群也透露，宁德时代的 4680 电池多项性能均优于友商的电池性能。

实际上，双方的电池技术合作已经有所铺垫。3 月，曾毓群在香港接受媒体采访时曾透露，宁德时代和特斯拉将合作开发充电速度更快的动力电池。因此，未来宁德时代和特斯拉是否会在 4680 电池技术方面开展进一步的合作，也可继续观望。

3、储能电池与快充技术

此外，双方在储能电池方面的合作也有望加强。特斯拉位于上海的储能超级工厂计划于今年 5 月开工，并于 2025 年一季度完成量产。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。这座超级工厂专门生产其储能产品 Megapack，主要面向大型企业和公共事业单位。

宁德时代是特斯拉重要的储能电芯供应商，特斯拉上海储能超级工厂大概率也将使用宁德时代的储能电芯，用于生产储能产品。今年 3 月，曾毓群在接受彭博等媒体采访时，曾提及与特斯拉正在进行的多项潜在合作，其中包括与特斯拉就电池技术授权合作展开谈判。这或成为曾毓群与马斯克此次会谈的话题之一。

曾毓群今年已多次公开提及技术授权合作模式，并将其视为解决地缘政治挑战的重要方法。福特汽车是宁德时代技术授权共同建厂的首个合作对象，双方于去年 2 月宣布了此项合作。福特汽车将在美国密歇根州建设一座电池工厂，并拥有其所有权，宁德时代则提供筹建和运营服务，同时就电池专利技术进行授权。

美国政府在去年 12 月发布《<通胀削减法案> 外国敏感实体指南》，明确由外国敏感实体制造或组装的任何电池组件的车辆，将失去享受《通胀削减法案》提供的税收抵免的资格。此举旨在进一步阻止中国动力电池产业链从《通胀削减法案》的补贴中受益。这项潜在风险使得购买宁德时代电池的美国车企可能无法享受来自政府的补贴。技术授权合作模式可以规避上述风险，因此成为宁德时代进入美国市场的重要选项。

宁德时代本月刚推出了其新款的快充电池。该款名为神行 PLUS 的电池续航能力达到 1000 公里，同时具备充电 10 分钟，续航 600 公里的快充能力。宁德时代在去年 8 月发布了神行电池，主打快充性能。此次发布的神行 PLUS 是其升级版，在续航和快充能力方面均有提升。特斯拉目前并未出现在宁德时代两款快充电池产品的客户名单上。在快充电池技术方面的进一步合作，也有可能在曾毓群与马斯克此次会谈的讨论清单中。

4、结语

在电池技术的江湖中，特斯拉和宁德时代都各有“独门绝技”。而他们的合作，无疑将为电动汽车的未来开辟新的道路。业界不妨拭目以待，看这两位王者如何联手，共同书写电动汽车的新篇章。

本文来自微信公众号：车百智库 （ID：EV100_Plus），作者：吴隅

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