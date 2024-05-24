马斯克又裁到大动脉了：特斯拉急招自动驾驶 / 机器人工程师

“我现在满脑子想的，就是怎么帮马老爷把腿接上…”特斯拉 HR 最近的工作状态，可能如此。

这不上回说到马斯克裁员裁到大动脉，“请”回超充团队…… 当时说这样的事可能还会有。

一语成谶，这次是另一条“大动脉”：自动驾驶，现在马老爷又重启了自动驾驶 / 机器人岗位招聘。

还是得把断掉的腿接上。

“帮马老爷接上大腿”

上个月闪电访问中国后，马斯克回家就开始了特斯拉大裁员。

有数据显示，特斯拉全球范围内 14 万名员工，直接裁掉了 10% 左右，波及各个部门。也有一种说法是，特斯拉每个业务部门都近乎 50% 的比例在调整 —— 反正就是让所有人都动一动，摆脱舒适区。

其中影响最大的是超充团队，直接“团灭”，大概 500 人。

自动驾驶团队具体裁了多少没有详细数据，不过应该不少。

因为开启大裁员后，特斯拉自动驾驶核心技术 Leader 之一 Paril Jain 主动提了离职，他可是直接向马斯克汇报的，曾上过好几次 AI Day。

足见这次裁员对特斯拉最核心、马斯克最最看重的自动驾驶部门来说，同样是“伤筋动骨”的。

就如同“团灭”超充团队后发现没了人家真不行，又“请回来”一样，马斯克自己断掉自动驾驶这条腿，最后还是得接上。

不过方式有所不同。超充团队是把核心人员直接召回，自动驾驶 / 机器人团队则是“招新”。

裁员期间，特斯拉关闭了招聘渠道，而刚刚有人发现特斯拉官网上，重新挂出了自动驾驶 / 机器人岗位招聘：

几十个之多，都在北美。除了实习生，几乎都是人工智能领域的软件工程师岗位。

而其他类似制造、电化学类岗位，只有寥寥一两个。

所以真可谓一语成谶，超充团队之后，相同剧情再次上演 ——

裁员裁到大动脉，不赶紧补血不行了。

马斯克何苦？

现在招人有多急迫，当初裁人就有多决绝。

就拿自动驾驶团队来说，裁了多少没有确切信息，但引起广泛关注的，是特斯拉关键技术负责人 / AI 经理 Paril Jain 离职。

他是自己主动提的，而且就在马斯克大规模裁员开始后。

Paril 自曝离职前和马斯克长谈了一次，表示“对马斯克的领导能力没有任何怀疑，只不过自己想追求不一样的目标。”

Paril 在特斯拉干了 8 年，属于核心技术 Leader 之一，直接向马斯克直接汇报。

他是自动驾驶规划、仿真、强化学习团队主要负责人，也深度参与 FSD V12 端到端模型的开发。

这样级别的 leader 离职，毫无疑问对整个特斯拉自动驾驶是不小的冲击，也会动摇一部分技术骨干的信心。

而这样的例子，很可能不只 Paril 一个。

并且之前特斯拉 AI 大主管安德烈・凯帕西也分享过，马斯克希望公司每个业务单元，一直保持一种精干的状态，他按照创业公司的方式来管理上万人的公司。

马斯克自己也对外表达过，当需要组织精简的时候，如果有主管执行不力，或者觉得无法执行，那么就会被认为不合格 —— 于是在很多时候，裁员刚开始，有些主管就率先辞职了，多少也是不想裁掉兢兢业业的同事，或者不希望自己亲手去做这样的执行。

可是话说回来，马斯克怎么想一出是一出，就非得隔三差五折腾？

主要原因可能有两个。

首先是客观上，这两年整个地球的不确定性都在增加，经济方面，供应链的波动和原材料价格上涨。对特斯拉这样的制造、科技企业来说，影响不容小觑，需要未雨绸缪。

别忘了，马斯克可是正经学过经济学的。

其次马斯克采取这样激进的裁员方式，也跟他本人的个性紧密相关。

他在裁员通知邮件中提到一定要采取“硬核”手段，意思是叫手下各条业务线主管裁员时不要顾虑太多，裁就对了。

到什么程度为止？马斯克在传记中直接说了：

如果裁员带来的痛苦不够多，那就说明裁的人还不够多。

这样的裁员方式，其实之前在推特、特斯拉不止一次上演。

超充团队被一锅端，也是因为主管对这样的激进方式有异议，结果没想到自己和整个部门成了马斯克“立威”的案例。

抛开“暴君”的一面，马斯克这样“伤筋动骨”式的裁员，然后又往回重新招聘，其实也有自己独特的考虑。

一方面可以重新激活组织，避免一直处于按部就班的环境里成为老白兔。另一方面，打扫干净屋子再重新布置，比断舍离更高效，更能知道哪些需要、哪些不需要。

但这么做也不是不需要底气。特斯拉最大的底气就是伟大的使命愿景、市值股权和薪资，以及与马斯克一起工作 —— 他可能会犯错但最后总能改变世界。

马斯克对自己很严苛，对组织也同样如此，所以当组织变大了、人多了，很多公司深陷大公司病，疲于内耗时，马斯克管理下的公司似乎从未与“大公司病”有过关联。

什么嫡系不嫡系、这个山头那个山头、部门与部门抢功甩锅…… 在马斯克这里通通不存在。

只是马斯克这招，不好学、不敢学，学不会啊。

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有车有据

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