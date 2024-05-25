新研究表明特斯拉 Model 3 / Y 汽车使用 3 年后 EPA 续航里程缩至额定的 64%

IT之家 5 月 25 日消息，Recurrent 于 5 月 20 日发布博文，基于 12198 辆特斯拉汽车的电池数据，表示在上路使用 3 年之后，EPA 续航里程仅达到官方宣传值的 64%。

Recurrent 收集了 7078 辆 Model 3 和 5120 辆 Model Y 的数据，使用了近 160 万个观测数据（每辆车约 130 个观测数据），来确定其报告中涉及车辆的平均续航里程统计数据。

Recurrent 的数据显示，在大约三年后（大约 1100 天左右），特斯拉 Model 3 和 Model Y 的平均续航里程仅为最初 EPA 额定续航里程的 64%。

需要指出的是，在 Recurrent 的研究中观察到的特斯拉实际上从未达到过广告中宣传的 EPA 续航里程。即使在新车的情况下，汽车也只能达到其宣传的 EPA 续航里程的 70% 至 72.5%。

IT之家注：这个问题并非特斯拉独有，Recurrent 认为 EPA 的基础续航测试对所有电动汽车都是错误的，相关测试没有考虑温度变化或时速超过 60 英里的驾驶，而且还允许制造商进行调整。

64% 这个数值虽然看起来比较夸张，如果按照实际新车和使用 3 年的续航里程计算，预估缩水 6% 到 8.5% 之间，并不算太糟糕。

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