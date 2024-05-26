特斯拉 FSD 酿险情：司机控诉系统未识别火车险些酿成事故

IT之家 5 月 26 日消息，近日，一名特斯拉司机称，其车辆在 FSD 模式下险些撞上行驶中的火车，他指责特斯拉的 FSD 系统未能及时做出反应，并提供了相关证据来支持其说法。

这位名为 Craig Doty II 的司机表示，虽然他在事故中负有一定责任，但他对 FSD 系统在紧急情况下的无作为感到困惑和不满。事故发生在 5 月 8 日，Doty II 在特斯拉论坛上分享了事故行车记录仪拍摄的惊险视频。

据 NBC 报道，特斯拉生成的一份自动碰撞报告也证实了当时车辆处于 FSD 模式，并且车辆在接近火车道口时没有减速。报告还显示，Doty 在事故发生时双手一直握在方向盘上，这是使用该驾驶模式时的必要安全措施。

IT之家注意到，视频中可以看到，车辆在雾天条件下行驶到一个铁路道口，即便移动的火车清晰可见，车辆依然以每小时 60 英里的速度前进，并未减速。在最后一刻 Doty 接管了车辆，猛打方向并紧急刹车，车子冲出道路，撞上了道口的栏杆，最终在距离火车仅几英寸处停下。从反向角度拍摄的视频显示，车子险些与火车相撞的情景惊心动魄。

Doty 在接受采访时表示：“我当时想，不可能车子看不到火车，不可能看不到闪烁的灯光。虽然当时有雾，但警示灯还是清晰可见的。”

尽管特斯拉的自动驾驶功能名称听起来颇具误导性，但实际上该系统（以及其不太先进的辅助驾驶系统 Autopilot）并非完全自动驾驶。这种有些误导性的命名，已经让特斯拉和其 CEO 埃隆・马斯克陷入了与加州州政府监管机构的纠纷中，后者指责特斯拉误导公众。

联邦政府也在密切关注这一问题，美国司法部正在调查特斯拉关于这些驾驶辅助系统的误导性宣传。而国家公路交通安全管理局（NHTSA）也多次对涉及 FSD 和 Autopilot 模式的事故进行调查。

此次事故无疑将进一步加剧特斯拉面临的压力。NHTSA 的一名发言人告诉 NBC，该机构“已经知晓此事，并正在从制造商处收集更多信息”。

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