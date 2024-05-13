东风猛士 917 蛟龙战甲申报图公布：中大型硬派越野车，沙漠黄涂装

IT之家 5 月 13 日消息，此前在 2024 北京车展亮相的东风猛士 917 蛟龙战甲现已通过工信部申报，实车外观图现已公布。

▲ 猛士 917 蛟龙战甲

▲ 猛士 917 普通版

申报信息显示，这款新车的长宽高分别为 5052/2150/2059 毫米，轴距为 2950 毫米，采用五座布局。目前，在售的猛士 917 车身长宽高分别为 4987/2080/1935 毫米，轴距为 2950 毫米。轴距不变的情况下，蛟龙战甲版本的外围要大上一圈。

此外，该车可选装轮辋盖、侧工具箱、车顶平台、远光辅助灯、前示廓灯、后示廓灯、拖车孔、电连接头等配置。该车采用 1.5T 增程动力系统，增程器最大功率为 145 千瓦，这一数据与在售车型 1.5T 增程器最大功率保持一致。

据IT之家此前报道，东风猛士 917 蛟龙战甲与电影《蛟龙行动》（原《红海行动 2》）联名，采用沙漠风暴黄军事涂装搭配银顶撞色，还有直瀑式中网布局、龙牙仿生造型、全封闭式旋翼锻造轮毂、军车式前后宽体轮眉。

该车采用航空级锻造碳纤维材料，覆盖前后金属保杠前机盖、车顶拓展平台等关键点位，其余配置与原版东风猛士 917 相同。

作为参考，猛士 917 在国内市场推出增程版与电动版，售价分别为 63.77、69.77 万元。

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