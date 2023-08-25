东风猛士 917 车型上市：纯电 / 增程双版本，售 63.77 万元-69.77 万元

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，东风汽车旗下猛士品牌的新能源硬派越野车型 —— 猛士 917 正式上市。新车此前已在工信部完成申报，被各路网友视为比亚迪仰望 U8 的强劲对手，因为它同样具有庞大的身躯、强劲的动力和高通过性。

这次猛士 917 推出的两款车型分别是售 63.77 万元的增程版和 69.77 万元的纯电版，而此前的预售价则是 70-160 万元。IT之家现场实拍图如下：

新车采用了源自“东方醒狮”灵感的设计理念，并很好地还原了此前概念车的设计。新车整体采用了非常硬朗的造型，符合品牌一贯的个性，而机甲风格的设计，为车辆带来了更多的未来感。车身尺寸方面，该车长宽高分别为 4987 mm*2080mm*1935mm。

车内采用对称式布局，整体线条平直硬派，采用大量皮质、木纹饰板作为点缀，配备有悬浮式的液晶仪表和中控屏，副驾嵌入了一块娱乐屏。

动力部分，纯电版车型提供前后四电机驱动，超过 1000 匹马力的动力输出，轮边扭矩超过 16000N・m，还采用集成差速锁的两档变速箱。可实现零百加速 4.2 秒和 100% 最大爬坡度。增程版车型配备排量为 1.5 升的四缸增程器，最大功率 145kW，匹配“前单后双”电机布局，综合续航里程超 800 公里。同时，新车还将具备一定的涉水性，以及外放电等功能。

配置方面，猛士 917 配有支持“雪地、泥地、沙地、岩石、涉水” 五种越野驾驶模式以及智能越野“AUTO”模式的全地形智能解决方案 M-ATS，且配备空气悬架、后轮线控转向技术等。

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