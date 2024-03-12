东风首款“对赌”车型猛士 917 核心团队奖励 1600 万元，人均 15 万元

IT之家 3 月 12 日消息，东风汽车宣布，加速推进东风公司新能源转型升级三年行动，以激励机制优化提升助力目标达成，围绕新车型建立的“对赌”激励机制目前已取得新成果。

2023 年，猛士科技在猛士 917 交付的三个多月的时间里，较好地完成销售目标，单车均价超 70 万元，并快速建立了覆盖 31 座城市的 39 家渠道门店。

据介绍，猛士 917“对赌”新车型项目将市场表现与员工利益紧密相连，设定明确的销量、收益目标以及激励机制。

此次共有 106 位来自研发、制造、营销等领域的核心骨干参与车型“对赌”，较好地实现了 2023 年“对赌”目标，累计奖励金额高达 1600 万元，人均奖励 15 万元，最高奖励 48 万元。

东风汽车表示，未来，东风公司将持续优化新车型项目管理体制机制，推动 PM 制管理转型落实落细，实现新能源整车项目“对赌”激励机制全覆盖。

据IT之家此前报道，东风汽车旗下猛士品牌的新能源硬派越野车型 —— 猛士 917 已于 2023 年 8 月 25 日上市，售价区间为 63.77-69.77 万元。

该车长宽高分别为 4987 mm*2080mm*1935mm，内部采用大量皮质、木纹饰板作为点缀，配备有悬浮式的液晶仪表和中控屏，副驾嵌入了一块娱乐屏。

动力部分，纯电版车型提供前后四电机驱动，超过 1000 匹马力的动力输出，轮边扭矩超过 16000N・m，还采用集成差速锁的两档变速箱。可实现零百加速 4.2 秒和 100% 最大爬坡度。增程版车型配备排量为 1.5 升的四缸增程器，最大功率 145kW，匹配“前单后双”电机布局，综合续航里程超 800 公里。同时，新车还将具备一定的涉水性，以及外放电等功能。

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