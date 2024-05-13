华硕 a 豆 14 Air 笔记本升级款预售：R9 8945H、32G+1T、2.8K 120Hz OLED，5999 元

IT之家 5 月 13 日消息，华硕在 2 月发布了“a 豆 14 Air”笔记本，该笔记本号称“高性能 AI 超轻薄旗舰”，主打“豆丁 AI 助手”服务，今天华硕给这款电脑升级了 AMD R9 8945H 处理器，售价 5999 元，现已开始预售。

AI 方面，华硕旗下的大语言模型豆叮 AI 助手可以与用户聊天、回答问题、帮助用户写文案、写稿与写邮件。AI 智能摄像头可以在视频时进行背景虚化、自动矫正目光、运动追踪保证用户一直在画面中心，以及对视频和语音进行降噪。

外观方面，这款笔记本采用“高精密喷砂技术”，配色为“蜜桃甜心”，重量 1.29 千克，厚度为 13.9mm。

性能方面，这款笔记本配备 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 9 8945H 处理器，内置 Radeon 780M 核心显卡，搭载 32GB LPDDR5X RAM、1TB SSD，配备双风扇双热管，性能释放 50W，搭载 75Wh 电池。

屏幕方面，这款笔记本配备 2.8K 120Hz OLED（分辨率 2880x1800），120Hz 刷新率，峰值亮度 600 尼特，响应速度 0.2ms，覆盖 100% DCI-P3 色域，支持 10-bit 色深。

接口方面，这款笔记本配备 1 个 USB-C 40Gbps 接口、1 个 USB-C 5Gbps 接口、2 个 USB-A 5Gbps 接口、1 个 MicroSD 读卡器、一个 HDMI 2.1 接口（TMDS）与 1 个 3.5mm 音频接口。

IT之家附其他参数如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。