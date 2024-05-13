科技一周大事（5 月 6 日-12 日）：“放飞吧”苹果发布会；消息称苹果即将与 OpenAI 达成协议，iOS 18 用上 ChatGPT；腾讯 QQ / 微信上线地震预警功能

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（5 月 6 日-12 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、AITO 问界汽车发布山西交通事故涉事车辆相关技术问题说明

5 月 6 日下午，AITO 汽车官微发布了《关于山西省侯平高速路段交通事故中问界新 M7 Plus 相关技术问题的说明》。>> 查看详情

2、拼多多将进军快递驿站，已获多地驿站经营许可证

IT之家在国家邮政局政务服务门户查询了解到，拼多多旗下多地禹璨信息技术有限公司已获得开办服务站经营快递业务（信件除外）的许可证，品牌名为“拼多多驿站”。

国家邮政局规定，经营快递驿站必须进行备案，备案主体需取得快递业务经营许可证，获得许可证意味着拼多多将进军快递驿站，正式进入快递末端服务领域。>> 查看详情

3、淘宝网页版宣布完成重要升级，“淘江湖”论坛重启

淘宝网站站长“空无”发布《致 taobao.com 用户的一封信》，宣布完成了一次重要的网站升级。IT之家查看淘宝网页版发现，官方上线了网页版跨店满减活动，整体 UI 设计更加轻巧简洁。>> 查看详情

4、“放飞吧”苹果发布会

北京时间 5 月 7 日晚上十点，苹果公司举办了名为“放飞吧”的春季新品发布特别活动。展示了新款 iPad，以及新一代 Apple Pencil 和妙控键盘配件，M4 芯片也重磅登场。具体售价如下：

2024 款 iPad Pro，采用了全新的 OLED 屏幕，搭载 M4 芯片，8999 元起 >> 查看详情

2024 款 iPad Air，首次推出两种尺寸，搭载 M2 芯片，4799 元起 >> 查看详情

新款 Apple Pencil Pro：999 元 >> 查看详情

2024 款苹果 iPad Pro 妙控键盘升级：新增功能键、触控板优化，2399 元起 >> 查看详情

苹果 M4 芯片搭载 10 核 GPU，首度支持光线追踪；苹果 M4 的 NPU 运算速度达到每秒 38 万亿次，是 A11 芯片的 60 倍。>> 查看详情

5、乘联会：预估 4 月全国新能源乘用车批发销量 80 万辆同比增长 33%，比亚迪第一

乘联会 5 月 7 日公布了 2024 年 4 月各车企新能源乘用车批发销量，IT之家注意到，4 月份比亚迪新能源乘用车批发销量 312048 辆，位居第一，特斯拉中国新能源乘用车批发销量 62167 辆，排名第二。>> 查看详情

6、2099 元起，realme 真我 GT Neo6 手机发布：搭载高通骁龙 8s Gen3 处理器

realme 5 月 9 日发布了全新的真我 GT Neo6 系列手机，与定位“续航王牌”的真我 GT Neo6 SE 虽然外观很像，但这款机型定位“性能王牌”，参数更强。

真我 GT Neo6 定价：

12+256GB 版本 2099 元

16+256GB 版本 2399 元

16+512GB 版本 2699 元

16+1TB 版本 2999 元

《完美世界》联名的云曦限定礼盒：价格未公布，5 月 24 日预售 >> 查看详情

7、万事达人民币银行卡要来啦，我国第二家合资银行卡清算机构万事网联正式开业

万事达卡官宣，中国境内的万事达卡品牌银行卡清算业务 5 月 9 日正式启动。万事网联信息技术（北京）有限公司（以下简称万事网联）5 月 9 日正式开业，这是继连通（杭州）技术服务有限公司之后，在我国开业的第二家合资银行卡清算机构。

万事网联由美国万事达卡公司（MasterCard）和网联科技有限公司合资成立，注册金额为 10 亿元，万事达公司通过旗下公司合计持股 51%，网联科技有限公司持股 49%。>> 查看详情

8、蔚来第 50 万台量产车宣布下线，5 月 15 日正式推出第二品牌乐道

在 5 月 9 日举行的蔚来第 50 万台量产车下线活动上，蔚来创始人、董事长李斌透露道，5 月 15 日，蔚来将正式推出旗下的第二品牌 —— 乐道。>> 查看详情

9、尘埃落定？工作软件显示百度副总裁璩静确已离职

36 氪 5 月 9 日晚声称从百度内部获悉，百度副总裁璩静已从公司离职，当事人未对此作进一步的回应。该媒体放出的办公通讯类 App 截图显示，璩静当前的状态为“已离职”。>> 查看详情

10、小米 SU7 汽车开 39 公里出故障后续：同意换车，每天补偿 150 元或等额积分代步权益

福建省的温先生近日发布视频，称他在厦门市翔安的小米汽车交付中心提了一辆全新的小米 SU7 标准版汽车。不幸的是，车辆在离开交付中心仅 39 公里后就出现了故障，导致无法正常驾驶，这一事件引发网络热议。

小米汽车工作人员表示，小米汽车可以给予车主代步权益补偿（每天 150 元现金或者等额积分，可选）。对于因换车而产生的上牌等费用损失，确认后，小米汽车官方可以予以覆盖补偿；金融贷款和保险转移，如果是官方购买，小米汽车官方也可以协助支持。>> 查看详情

11、腾讯视频《庆余年 2》官宣定档 5 月 16 日，同时登陆央视八套 19:30 黄金档

《庆余年第二季》官方宣布定档 5 月 16 日，将在央视八套 CCTV-8 和腾讯视频全网独播。>> 查看详情

12、路由器聚焦 Xiaomi 品牌，小米高管回应不再发布 Redmi 路由器言论

认证为小米中国区智能硬件市场负责人 @Selen7 5 月 9 日回复网友评论称，以后没 Redmi 品牌的路由器了。5 月 10 日，他对此言论作出回应，表示未来路由器将聚焦小米品牌。>> 查看详情

13、WPS 被指套娃式收费，内部人士称“会员使用 AI 功能福利期已到”

金山办公 WPS 今年 4 月上线了 WPS AI 会员，独立于超级会员之外，连续包月 25 元 / 月。原有 WPS 超级会员 Pro 无法继续使用 AI 功能，而是需要升级到大会员，引发了网络热议。

针对近日消费者反映金山 WPS 套娃式收费一事，WPS 相关负责人回应称：“会员用户此前使用 AI 功能是一种福利，如今福利期已到。>> 查看详情

14、滴滴回应 7 分钟路程收 1414 元：初步判断是司机误输导致

近日，一名上海网友在滴滴小程序中发现有一条未支付信息，竟然是 2017 年的一张 1414 元的出租车出行单子。滴滴出行 回应称，经排查，初步判断是当时司机误输入 2 遍导致。>> 查看详情

15、世界首例猪肾移植患者手术近两个月后去世，死因未公布

全球首位接受猪肾移植的患者理查德・斯拉曼 (Richard Slayman) 不幸于周六去世，享年 62 岁。斯拉曼于今年 3 月在麻萨诸塞州总医院接受了这项历时四个小时的移植手术，并于两周后 (4 月 2 日) 出院。医院方面强调，没有迹象表明斯拉曼先生的突然离世是由移植手术引起的。>> 查看详情

16、腾讯 QQ / 微信上线地震预警功能，首批支持四川省及周边 50 公里内地区

据“腾讯”官方公众号，腾讯 5 月 12 日为 QQ 平台上线地震预警功能，同时还升级了微信平台预警功能及“四川省地震预警平台微信小程序”，实现四川全省 5 级以上地震在震后 5-15 秒发布地震预警的能力，目前相关预警功能仅支持四川省（四川及周围 50 公里的地震信息）。>> 查看详情

17、官方回应“理想 L9 误将广告识别成真车致追尾”热议：后续会改进软件系统

5 月 11 日，微博“理想 L9 误将广告识别成真车致追尾”话题引起热议，一位湖北襄阳的理想 L9 车主声称，在高速上开启了辅助驾驶系统，车辆在行驶中检测到高处广告牌上的小货车图片，突然急刹导致追尾。目前理想汽车相关负责人已经回应声称事故原因“的确是车载系统将广告图片误识别为实车”，“后续会改进软件系统”。>> 查看详情

18、iPhone AI 大升级：消息称苹果即将与 OpenAI 达成协议，iOS 18 用上 ChatGPT

彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）5 月 11 日发文表示，苹果即将与 OpenAI 达成协议，为今年的新 iOS 系统提供一些生成式 AI 功能（如聊天机器人）。>> 查看详情

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