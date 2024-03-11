科技一周大事（3 月 4 日-10 日）：微软将终止对安卓子系统的支持；M3 芯片的苹果 MacBook Air 发布；供应链称华为 Mate 60 / X5 销量合计破 1000 万

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（3 月 4 日-10 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、京东修订《包邮规则》：除偏远地区外，3 月 19 日起普及“满 59 元包邮”

京东发布公告：为了契合市场发展趋势，适应行业需求变化，平台现计划修订《京东开放平台包邮规则》。简单来说，此次调整最大变更在于将“部分类目商品在发往非偏远地区应支持包邮服务”改为“满 59 元包邮”，具体包含以下三种场景：

1）部分类目商品单品满额（59 元以上或 0 元）须支持单品包邮；

2）部分类目 59 元以下商品须支持店铺内凑单满 59 元包邮；

3）店铺内凑单满额包邮条件低于 59 元，则优先按照店铺凑单包邮规则执行。>> 查看详情

2、搭载 M3 芯片的 2024 款苹果 MacBook Air 发布，售价 8999 元起

苹果于 3 月 4 日发布了搭载 M3 芯片 MacBook Air 系列，提供 13 英寸和 15 英寸两种屏幕尺寸。新机型将于 3 月 6 日上午 9 点接受订购，3 月 8 日发售，售价 8999 元起。>> 查看详情

3、英伟达市值超沙特阿美，成全球市值第三大公司

芯片制造商英伟达市值再创新高，超越沙特阿美 (Saudi Aramco)，成为仅次于苹果和微软的全球市值第三大上市公司。>> 查看详情

4、“1 天内 9 家车企宣布降价”登热搜，新能源汽车价格战愈演愈烈

多家车企近日纷纷官宣降价，引发全网关注与讨论。3 月 4 日下午，“1 天内 9 家车企宣布降价”话题也登上热搜。此次降价潮，由比亚迪拉开序幕，2 月 19 日，比亚迪喊出“电比油低”的口号，宣布推出秦 PLUS 和驱逐舰 05 荣耀版，起售价均为 7.98 万元。>> 查看详情

5、我国首个电动汽车智慧充换电示范区建成，可自动为车主推送省时省力的充电方案

我国首个电动汽车智慧充换电示范区 3 月 4 日建成，覆盖江苏苏州、无锡、常州三地，还将新建 21 座充换电站、近 300 个充电桩。用户只需通过手机 App 输入目的地、车辆续航、电池容量等信息，就可以找到充电最经济、最省时的方案。>> 查看详情

6、贾跃亭对簿丁磊，法拉第未来宣布起诉高合汽车“侵犯商业秘密和不正当竞争”

法拉第未来宣布，FF 及其中国子公司以侵犯商业秘密和不正当竞争为由，向中国广东省深圳市中级人民法院对 FF 前高管、华人运通创始人丁磊提起诉讼。>> 查看详情

7、曝赛力斯全面“华为化”：员工持股，工资标准，供应链控制应学尽学

本月，赛力斯发布一则 2024 年员工持股计划的公告，计划从今年开始，让员工可以持有股份。> 查看详情

8、国资委：国有车企新能源汽车发展还不够快，拟单独考核三家央企

国务院国资委主任张玉卓指出，国有汽车企业在新能源汽车方面发展还不够快，国资委将会调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。>> 查看详情

9、微软将终止对 Windows 安卓子系统（WSA）的支持，亚马逊应用商店关闭

微软日前公布公告，适用于安卓的 Windows 子系统（WSA）和亚马逊应用商店将在 2025 年 3 月 5 日之后不再在 Microsoft Store 中提供。从 2025 年 3 月 5 日开始，微软将不再支持 Windows 上的亚马逊应用商店以及所有依赖于 WSA 的应用程序和游戏。在此之前，仍将为客户提供技术支持。>> 查看详情

10、苹果 iOS / iPadOS 17.4 正式版发布：扩充表情符号、播客引入听写文本

苹果 3 月 6 日向 iPhone 用户推送了 iOS 17.4 更新（内部版本号：21E219），本次更新距离上次发布隔了 26 天。本更新推出了全新表情符号，为 Apple 播客带来了听写文本，以及包括针对 iPhone 的其他功能、错误修复和安全性更新。>> 查看详情

11、我国计划 2030 年前后实施火星采样返回，技术基础已具备

据央视新闻报道，全国人大代表、航天科技集团五院研制人员孙泽洲透露，我国计划 2030 年前后实施火星采样返回。孙泽洲表示，火星采样返回存在两大困难。一是在火星表面获取样品，然后起飞上升。二是在轨道上完成两个目标之间的交会和样品的转移。>> 查看详情

12、中国第四艘航母很快公布

据香港商报报道，海军政委袁华智近日接受记者采访时表示，中国在建航母中没有技术瓶颈。至于第四艘航母会不会采用核动力，他则表示“很快会公布”。>> 查看详情

13、美提案要求字节跳动 165 天内剥离 TikTok，被驳斥违宪

据路透社报道，美国两党议员小组周二（3 月 5 日）提出立法提案，给字节跳动 165 天的时间剥离热门短视频应用 TikTok，否则将面临美国禁令。

TikTok 发言人周二回应称：“无论如何试图掩饰，这项法案都是对 TikTok 的彻底禁令。这项立法将践踏 1.7 亿美国人的宪法第一修正案权利，并剥夺 500 万小企业赖以发展和创造就业的平台。”>> 查看详情

14、一学生起诉丰巢退还 1 元快递柜保管费获法院支持，丰巢称“已上诉”

因保管费用问题，上海大学法学院研究生艾震曾起诉深圳市丰巢科技有限公司，要求返还保管费用 1 元。据《南方都市报》报道，艾震 3 月 5 日表示收到了来自法院的判决书，深圳前海合作区人民法院判决予以支持。3 月 6 日，丰巢相关负责人表示丰巢已对判决进行上诉。>> 查看详情

15、B站陈睿：有信心在今年三季度开始盈利

B站（哔哩哔哩）董事长兼首席执行官陈睿在 2023 年第四季度财报电话会上表示，有信心在 2024 年 Q3 实现利润转正，并且开始盈利。>> 查看详情

16、《龙珠》漫画家鸟山明因病去世，年仅 68 岁

《龙珠》官方 3 月 8 日发布讣告，以创作漫画《龙珠》而闻名世界的漫画家鸟山明，于 3 月 1 日因急性硬膜下血肿去世，年仅 68 岁。官方表示：“我们深感遗憾的是，他仍有几部作品正在创作中，并充满热情。感谢世界各地很多人的支持，他的创作活动已经持续了 45 年多，希望鸟山明独特的创作世界能够长久地受到大家的喜爱。”>> 查看详情

17、百度李彦宏：对于 ChatGPT 和文心一言“有着天壤之别”的言论并不生气

央视财经频道 3 月 9 日晚播出《对话・开年说》节目，访谈嘉宾为百度创始人、董事长李彦宏。李彦宏谈到了当前对于文心一言的负面评价，他表示，对“ChatGPT 和文心一言有着天壤之别”的言论并不生气，希望在一年内能够改变这些人的想法。>> 查看详情

18、供应链消息称 华为 Mate 60 系列 /Mate X5 手机销量合计已突破 1000 万台

据“华尔街见闻”从供应链处获悉，截至 3 月 1 日，华为 Mate60 系列和 Mate X5（折叠屏）两款机型销量合计已突破 1000 万台。>> 查看详情

19、拒绝隐形加班：离线休息权入法的提案已立案

离线休息权指劳动者在法定或约定工作时间之外，拒绝通过数字工具进行工作联络或处理工作事宜的权利。3 月 10 日，全国政协委员、全国总工会办公厅主任吕国泉回应称，目前该提案已立案，接下来相关部门将就该提案与吕国泉进行沟通并给予答复。>> 查看详情

20、消息称小米 SU7 各地汽车交付中心已经上线，新车已在运送途中

博主 @数码闲聊站 近日爆料称小米 SU7 各地汽车交付中心已上线，新车已经在运送途中，同时新增了几个更高级的新配色。最近还有多名博主晒出了小米汽车 SU7 的新配色，拍摄环境位于小米汽车北京工厂，镜头中也出现了一批量产新车。>> 查看详情

21、索尼回应手机业务退出中国：正稳健运营中，对未来在中国的发展充满期待

索尼中国回应界面新闻称：“包括手机业务在内的索尼旗下多项在华业务，正在稳健运营当中。中国是索尼最重要的海外市场之一，我们对未来在中国的发展充满期待。”>> 查看详情

22、网飞《三体》美剧获 IGN 8 分评价：受众面更广、一瞥小说时代背景

Netflix（网飞）版美剧《三体》将在 3 月 21 日首播，该剧改编自刘慈欣科幻小说，由《权游》主创大卫・贝尼奥夫 & D・B・威斯携手亚历山大・伍打造，刘慈欣和小说英文译者刘宇昆任顾问制作人。今天 IGN 为本片打出了 8 分评价。>> 查看详情

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