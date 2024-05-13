IT之家独家：曝荣耀将发布最大外屏小折叠

荣耀的 V Flip 小折叠屏手机，一直有消息曝光。而就在今天，IT之家得到内部独家消息，目前荣耀供应链正在采购小折叠行业的最大外屏，这说明，荣耀的小折叠手机可能距离官宣不远了，而且这款手机的“行业最大外屏”应该会是比较重要的功能特性。

其实，荣耀供应链正在采购小折叠行业最大外屏的消息，和此前网上流传的消息也彼此映证。4 月初，就有多名微博博主曾爆料，荣耀小折叠手机是目前小折叠中最大的外屏，而且大外屏的功能性，趣味性，屏幕素质可能会是重要看点。

在更早之前的世界移动通信大会（简称 MWC 2024）上，荣耀 CEO 赵明曾对外媒透露“荣耀小折即将发布”的信息，很快引起网友们的关注，然后在 3 月 18 日荣耀春季旗舰新品发布会后的群访中，又有媒体问到关于小折的问题，赵明再次透露即将发布 Flip 小折叠手机，并表示其将会非常“与众不同”。

如无意外，这款小折叠屏手机应该就是会搭载目前小折叠中最大的外屏。而最大外屏能够带来的使用体验、交互模式创新，有什么新颖的功能等等，都比较让人期待。

此外，之前的爆料信息还显示，这款小折叠手机是荣耀筹划两年的成果，并且荣耀的小折叠屏产品会有自己的思路，自成一派，除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考，目前市面上的小折叠屏手机折叠起来后厚度大约在 15mm-17mm 之间。

总之，荣耀的这款小折叠屏手机还是很值得期待一下的，毕竟在大折叠领域，荣耀已经交出了不错的成绩单，根据 IDC 的数据，去年三季度，荣耀大折叠手机 Magic V2 就领跑第三季度所有折叠屏产品，拿下折叠屏市场第一。因此，对于小折叠屏手机，荣耀能玩出什么花来？大家不妨静候荣耀官方的消息吧。

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