佳能 EOS R5 Mark II 相机规格曝光：45MP 堆栈式 CMOS，支持 8K60p / 4K120p 视频拍摄

IT之家 5 月 13 日消息，近来佳能 EOS R5 Mark II 相机爆料消息不断，外媒 DigitalCameraWorld 今天曝光了这款相机部分参数信息，同时声称该相机有望本月发布。

据报道，佳能计划将 EOS R5 Mark II 定位为静态图像和视频功能的顶级型号，这款相机将配备 45MP 像素堆栈式 CMOS 传感器，支持 8K60p / 4K120p 视频拍摄及 4 亿像素“摇摇乐”高像素模式，同时拥有最高 8 档防抖效果，不过相关消息与此前爆料有所偏差，此前消息称该机将搭载 61MP 像素传感器。

此外，外媒提到相机将搭载双 DIGIC X 系列图像处理器，支持 AI 双像素自动对焦，采用全电子快门，可实现 60 帧 / 秒连拍。

参考IT之家此前报道，佳能现款 EOS R5 于 2020 年发布，上市价格 25999 元，这款相机搭载 45MP CMOS 传感器及 DIGIC X 数字影像处理器，主打 8K 视频功能，支持机身和镜头协同双防抖，可实现最高约 20 张 / 秒高速连拍。

▲ 现款佳能 ROS R5 相机

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