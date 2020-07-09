佳能 EOS R5 全画幅无反相机发布：支持无裁切 8K 内录，售价 25999 元

IT之家 7 月 9 日消息 今晚，佳能举行发布会正式推出了新款旗舰无反相机 EOS R5，售价 25999 元，7 月底上市。

IT之家了解到，EOS R5 主打 8K 视频功能，机身和镜头协同双防抖，支持最高约 20 张 / 秒高速连拍，大幅提升对焦等性能。以下是官方详细介绍：

约 4500 万有效像素新型 CMOS 图像感应器及高性能 DIGIC X 数字影像处理器

佳能专为 EOS R 系统新开发的最高约 4500 万有效像素 CMOS 图像感应器，可带来高解析力以及惊人的高速数据读出能力，与佳能高性能的 DIGIC X 数字影像处理器协同工作，能满足全像素下最高约 20 张 / 秒照片高速连拍，以及 8K 30P 或 4K 120P 高规格视频拍摄要求。新的 CMOS 图像感应器的动态范围以及降噪性能相对 EOS R 有进一步提升，能获得令人满意的高 ISO 感光度表现。拍摄静态照片时，EOS R5 标准感光度范围达到 ISO 100-51200，并可进一步扩展到 ISO 50 和 ISO 102400；拍摄视频短片时，标准感光度范围为 ISO 100-25600，扩展感光度可达 ISO 51200。

EOS R5 采用了与 EOS-1D X Mark III 上相同的高性能佳能 DIGIC X 数字影像处理器，庞大影像信息数据的高速处理能力得以显著提升。相比 EOS R 采用的 DIGIC 8 数字影像处理器，DIGIC X 的处理性能提升到约 6.1 倍。该处理器还可为图像进行高精细清晰度处理，抑制明暗反差大的边缘锐化易出现白边的现象，提高图像细节表现力，从而得到更加清晰、鲜明的高画质图像。

支持 10 位 HEIF 格式图像记录，即刻生成高表现力影像作品

得益于 DIGIC X 数字影像处理器的强大处理性能，EOS R5 支持以 10 位色深 HEIF 格式图像记录，且支持高速连拍。启用相机的 HDR PQ 拍摄功能，所拍摄图像会以 HEIF 格式记录。当 HEIF 图像输出至兼容 HDR 模式的显示设备时，可呈现更为丰富的层次与宽广的色域，获得更加接近人眼真实所见的逼真观感。

EOS R5 配备了全像素双核 RAW 功能，除了可在拍摄后进行解像感补偿、虚化偏移及减轻鬼影等多维度图像处理外，还新增了人像重新照明以及背景清晰度调整。人像重新照明设定能够调整画面光源方向以及人物面部光线亮度。背景清晰度设定可对画面背景清晰度进行 5 级调节，适用于风光等需要大景深的拍摄场景。此外，EOS R5 还支持机内实时数码镜头优化处理，通过镜头光学设计数据补偿多种像差、衍射的方式，实现更清晰的成像表现。自动亮度优化功能可以判断照片亮度与对比度并自动进行调节，从而有效减轻高光溢出，令明亮区域清晰呈现。这些机内图像处理功能使摄影师可以更高效地获得更高表现力的图像。

新一代全像素双核 CMOS AF II 对焦技术

备受用户好评的佳能全像素双核 CMOS AF 技术实现了新一代升级。新的全像素双核 CMOS AF II 在 “面部 + 追踪”自动对焦模式下，自动对焦范围扩展到最大约 100% 画面；对焦区手动选择模式下，自动对焦范围扩展为最大约 90%（水平方向）×100%（竖直方向）。在 “面部 + 追踪”模式下，相机可根据被摄体位置从最多 1053 个自动对焦框中自动选择（EOS R 为 143 个），从而实现更精准、平滑顺畅的被摄体追踪效果。

针对眼睛及头部检测进行强化的 EOS iTR AF X

EOS R5 采用了新的 EOS iTR AF X（智能追踪与识别自动对焦）技术。该技术基于 DIGIC X 数字影像处理器的先进算法，进一步提升了相机对眼睛以及头部的检测精度，能够在更多特殊场景下实现对人物头部、眼睛及面部的快速检测识别并进行对焦，例如被摄人物处于运动状态、头部被部分遮盖，或者是面部与镜头形成侧角度以及人物背对镜头。此外，基于先进自动对焦算法和深度学习技术，EOS R5 还支持对猫、狗以及鸟类的身体、面部以及眼睛进行检测对焦，特别是对鸟类眼睛进行检测识别，更是 EOS 机型首次实现，从而进一步提升了动物摄影的成功率。

EOS R5 采用与 EOS-1D X Mark III 相同的人工智能伺服自动对焦 IV。得益于新算法的采用，在艳阳下热气蒸腾等远距离对焦不稳定的环境下，或拍摄远去运动被摄体等以往难以进行预测的场景中，也可获得很高的合焦精度与追踪稳定性。不仅如此，相机还增加了可根据场景及被摄体运动状态自动设置追踪特性的 Case A 模式，无须手动设置即可发挥出很高的追踪性能。此外 EOS R5 也提供了 4 种手动设置 Case 模式，以满足特定运动场景的拍摄对焦需求。

EOS R5 的自动对焦速度仅为约 0.05 秒。对焦亮度界限扩展到了 EV-6 至 204，增强了暗环境以及明亮环境下的自动对焦能力，在暗夜环境或昏暗的室内等肉眼难以识别周围环境的情况下进行拍摄，也能进行精准的自动对焦合焦。在使用远摄变焦或超远摄镜头等光圈不大的镜头时，即便使用增倍境使最大光圈降到 f/22，EOS R5 依然能在对焦范围内进行全像素双核 CMOS AF II 高精度自动对焦，因此使用 RF800mm F11 IS STM 以及增倍镜 RF2X 时，依然可实现 1600mm 焦距下的自动对焦拍摄。

最高约 20 张 / 秒的高速连拍

EOS R5 的开机启动响应时间仅为约 0.4 秒，能够快速进入拍摄状态。在人工智能伺服自动对焦下，EOS R5 可达到电子快门拍摄模式最高约 20 张 / 秒 6 高速连拍，使用机械快门或电子前帘快门时，最高连拍速度可达约 12 张 / 秒 。由于支持电子快门下的高速连拍，因此在一些需要保持安静的拍摄环境，如重要会议、舞台摄影、野生动物摄影或声响会影响比赛的高尔夫等体育赛事等，EOS R5 可实现几乎静音的拍摄操作。

为满足庞大数据的存储需求，EOS R5 采用读写性能更强大的 CFexpress 卡及主流 SD 卡的双卡槽设计，在满足高速存储需要的同时，也能实现影像数据的备份，进一步提升数据安全性。EOS R5 也是佳能第一款兼容 CFexpress 卡的全画幅专微相机。

首款支持 8K 内录的 EOS 全画幅数码相机

得益于新的 CMOS 图像感应器的高速数据读取性能以及 DIGIC X 的强大数据处理能力，EOS R5 突破性地实现了支持自动对焦的 8K 视频短片机内录制，这也是 EOS R5 在视频领域的一项重大超越。为满足视频行业专业用户的后期处理工作流程需求，该机可进行最高约 29.97fps、12 位 8K RAW 短片（8192×4320 像素）机内录制。通过非线性编辑应用软件插件进行显像，可实现素材色彩、亮度适配 CINEMA EOS 设备工作流，提升了与 EOS 电影系统的相融性。即使在没有专业非线性编辑软件插件的情况下，也可通过佳能的 Digital Photo Professional 对 RAW 短片进行显像，能够对白平衡、照片风格等进行方便的调整，还可从 29.97fps 帧率的短片中截取 8K 分辨率高画质静态照片，实现类似 30 张 / 秒约 3540 万像素照片高速连拍。不仅如此，EOS R5 还支持 8K RAW 短片与 4K MP4 短片的同时记录，应对多样的工作流程。

除了支持拍摄 8K RAW 短片，EOS R5 还能够以最高 29.97fps、HEVC/H.265 编码格式，进行 4:2:2 10 位 Canon Log 以及 4:2:2 10 位 HDR PQ 8K 视频机内录制。所有 8K 短片均为无裁切记录，没有视角损失，能够发挥全画幅图像感应器的优势。分辨率可提供 8K DCI（8192×4320）及 8K UHD（7680×4320）两种规格。此外，EOS R5 还支持 8K 延时短片拍摄功能。

8K 超采样 4K 短片实现高画质

对于应用更为广泛的 4K 短片拍摄，EOS R5 同样提供令人期待的拍摄选择。该机支持以约 8.2K 及 7.7K RGB 数据，超采样生成高精细的无裁切 4K 30P DCI 及 UHD 短片，以 5.1K 及 4.8K 超采样生成裁切 4K 60P DCI 及 UHD 短片，同时通过导入在 EOS 电影系统中所积累的图像处理技术，使用高质量的 Debayer 算法抑制摩尔纹等，应对专业影像制作需求。

4K 短片录制模式方面，EOS R5 同样提供 4:2:2 10 位 Canon Log 以及 4:2:2 10 位 HDR PQ（HEVC/H.265 编码格式）无裁切短片记录，以满足多样化的专业用户需求。此外，EOS R5 还支持以约 120P/100P 高帧频记录 4K DCI 及 UHD 短片，可以获得动作顺畅的 4K 分辨率高画质慢动作影像。

丰富视频功能带来多方位专业拍摄体验提升

EOS R5 可在所有拍摄模式下，借助新的全像素双核 CMOS AF II 完成流畅、精确的自动对焦。短片伺服自动对焦功能的进化，加之对人物眼睛、面部、头部检测和猫狗鸟眼睛、面部、身体检测能力的提升，实现了短片拍摄时高精度的被摄体追踪性能。该机同样具备短片数码 5 轴防抖功能，可有效抑制行进中拍摄短片产生的手抖动，再加上 EOS R5 的机身防抖和镜头防抖，可助力用户获得稳定效果更佳的视频影像。EOS R5 还可从 HDMI 端子无压缩输出 4K 60P 影像，在外部设备中保存或显示 。此外，该机也支持斑马纹显示功能，帮助拍摄者进行更精确的曝光调整。

为降低因长时间录制造成相机过热进而使拍摄意外中断的风险，EOS R5 加入了过热控制功能，开启后相机在拍摄待机时会自动降低分辨率及帧率，以降低机内温度的升高幅度。该机还提供了录制时间显示功能，相机会根据录制环境以及设置，计算并在液晶监视器上显示预估可录制时间，从而实现对拍摄者的提醒。

机身 × 镜头双防抖最大可实现 8 级抖动补偿效果

利用 EOS R5 的大卡口直径特性，EOS R5 首次搭载了机身 5 轴防抖功能，因此用户使用任何 EF/RF 镜头搭配 EOS R5 拍摄，均可在拍摄中获得防抖效果。与此同时，如果配合使用拥有 IS 影像稳定器功能的镜头，更可开启机身与兼容镜头的协同防抖功能，最大可实现 8 级抖动补偿效果。在协同防抖模式下，分别位于机身和镜头的陀螺仪感应器会同时收集抖动信息，通过 RF 卡口实现信息的高速传输，并由 DIGIC X 数字影像处理器以及镜头 CPU 进行数据分析、校验和计算，从而为机身以及镜头生成更为精确的图像抖动补偿数据，最终获得更为出色的防抖效果。

借助机身防抖和镜头防抖的协同工作，EOS R5 进一步拓展了手持拍摄的场景，无论是城市夜景、流动的瀑布，还是高低视角等非稳定拍摄姿势，又或是教堂、博物馆等无法携带三脚架的场景，都能够更为从容地拍摄出清晰高画质的照片。当拍摄视频短片时，还可开启短片数码 5 轴防抖，将与机身 5 轴防抖及镜头光学防抖共同工作，实现更强效果的抖动校正。

支持 5GHz/2.4GHz Wi-Fi 无线网络高速传输

EOS R5 是首款支持双频段 5GHz/2.4GHz Wi-Fi（11ac/11a/11n）功能的 EOS 数码相机，用户可以通过更加高速、稳定的无线连接，方便地将照片通过 Camera Connect APP，高速稳定地传输至平板电脑或手机等设备上，或者通过 FTP/FTPS 协议传输至 FTP 服务器。此外，通过搭配另售的可作为竖拍手柄使用的无线文件传输器 WFT-R10，可实现以拥有更高信号穿透性的 IEEE 802.11ac 2×2 MIMO 无线方式，或千兆以太网有线方式进行高速数据传输，同时还提供了更高的安全性，对于需要大数据量传输的专业拍摄环境，能进一步提升工作效率。此外，EOS R5 也支持蓝牙方式连接，能进一步简化与智能设备连接设置，并可方便地切换至 Wi-Fi 连接进行图像浏览、传输等操作。

坚固与轻量化机身、防尘防水滴结构，用专业让拍摄安心

EOS R5 主要结构采用了耐撞击、可靠性强、电磁屏蔽效果和散热性能好的镁合金材质，兼具轻量化与坚固性，机身（不含电池和存储卡）重量仅为约 650 克。EOS R5 的三脚架螺孔还采用了高硬度锌材料进行压铸，能获得更高的强度。EOS R5 快门组件拥有约 50 万次快门寿命，同时通过新的设计优化，进一步降低了快门声音以及震动。此外，相机从外壳的接缝处到按钮、转盘类的边缝，均进行了防水滴防尘处理，有效减少水滴或灰尘侵入相机内部。

EOS R5 的可旋转液晶监视器规格为 3.2”、约 210 万点，可实现横向展开（约 175°）并前后旋转（向前约 180°、向后约 90°）。同时电子取景器为 0.5”、约 576 万点高精细 OLED 显示屏，视野率达到约 100%，可以不受外光影响地确认被摄体状况和曝光效果，特别是在晴天室外拍摄时可发挥很大作用。该电子取景器具备最高约 119.88fps 高速刷新能力，在拍摄运动被摄体时可以达到基本实时的取景效果。

EOS R5 提供类似 EOS 5D Mark IV 的专业高效操控设计，机身顶部及背部共设计主拨盘以及两个速控转盘，同时也保留了受到用户好评的多功能控制钮，能够快速完成拍摄参数调整、焦点切换等常用操作。此外，该相机 E-TTL II 测光中增加了评价（面部优先）功能，闪光灯预闪光时能够检测人物面部，并对闪光光量进行自动调节，使人物面部得到适当的曝光。

EOS R5 还采用了新型号锂电池 LP-E6NH，其尺寸与 LP-E6N 保持一致，容量则进一步提升至 2130mAh，能够实现更好的续航表现。此外，与 EOS R5 同时推出的还有其配套电池盒兼手柄 BG-R10，可提供出色的握持手感、竖拍便利性以及更高的续航表现。