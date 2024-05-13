乐扩推出 5GbE 有线网卡附加卡，搭载瑞昱 RTL8126 芯片

IT之家 5 月 13 日消息，乐扩近日推出了搭载瑞昱 RTL8126 芯片的单口 5GbE 有线网卡，包含 PCIe 转接和 M.2 转接两个版本，满足高端电竞市场需求，定价 89 元起。

▲ PCIe 版本

▲ M.2 版本

RTL8126 采用 QFN56 封装，尺寸 8x8 (mm)，最大功耗 1.7W。其可视为瑞昱此前推出的 2.5GbE 以太网芯片 RTL8125 的升级版本，不过对 PCIe 通道的要求也提升到了 PCIe 3.1x1。

在 RTL8126 芯片之前，消费级主板若想实现五千兆有线网络连接，必须要采用来自美满 Marvell 的 AQtion 系列芯片，价格更为昂贵的同时发热也较高。

IT之家曾报道，主板厂商原计划在去年的 Z790 "Refresh" 半代升级主板中就开始较大规模应用瑞昱 RTL8126，但由于其存在稳定性不足的问题，不少主板放弃了搭载该芯片。

目前已知采用瑞昱 5GbE 有线网卡的主板为华硕 ROG MAXIMUS Z790 FORMULA、技嘉 Z790 AORUS PRO X (及 WIFI7 版本) 这三款。

独立瑞昱 RTL8126 5GbE 附加卡的出现不仅意味着老主板用户可进一步提升有线网络带宽，也暗示今年下半年推出的新一代中高阶主板平台将加速列装 5GbE 支持。

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