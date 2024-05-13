微软 Edge 浏览器将迎来“智能打印”功能：让打印告别烦人广告和杂乱内容

IT之家 5 月 13 日消息，微软 Edge 浏览器的老用户们可能还记得“清爽打印”功能，该功能可以在 Edge Legacy 版本中去除打印内容中的广告和杂乱部分。然而，在 2020 年 Edge 转向 Chromium 内核后，大部分旧有功能都被继承到了新版本中，但唯独这个实用的“清爽打印”功能缺席了。

近日，Windows Report 发现了一个隐藏在 Edge 浏览器 Canary 版本（测试版）中的“智能打印”功能。该功能目前还处于默认禁用状态，但据推测它将比“清爽打印”更加强大，因为它几乎可以适用于所有网站。

据IT之家了解，当“智能打印”功能向所有用户开放后，用户只需像往常一样点击浏览器右上角的三点菜单，选择“打印”，或使用快捷键 Ctrl + P 即可调出打印设置。与以往的打印界面不同的是，用户将看到一个额外的“智能打印”开关，开启它就可以去除打印内容中的干扰因素，让版面变得清爽易读。

不过需要注意的是，微软似乎正在谨慎地逐步向 Canary 版本用户推送这项功能，即使你已经更新到了最新的 Canary 版本（目前为 126.0.2580.0），也可能暂时看不到“智能打印”的选项。

对于喜欢“清爽打印”功能的 Edge 老用户来说，这项新功能的回归无疑是个好消息。

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