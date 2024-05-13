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知情人士消息称魅族首车系领克 07 改装车型，以电竞游戏为主题

2024/5/13 21:11:47 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 13 日消息，据“蓝鲸财经”援引接近魅族的知情人士消息称，按照此前规划，魅族旗下首款车型为领克 07 改装车型，将以电竞游戏为主题。该媒体向魅族公关部求证，仅得到回应“暂时没有确切的消息，我们的魅族 DreamCar MX 订制车（原文为订）还在开发中”。

魅族公关部还表示，今日早些时候网传的魅族首车名为“MX”系不实消息，“我们内部还没有对 DreamCar 有任何的命名。

▲ 领克 07 EM-P

IT之家附前情提要：

  • 今（13）日上午：魅族无界智行官网显示，魅族旗下首款车型将命名为“魅族 MX”。该车型将使用 Flyme Auto 全案智能车机系统。除魅族 MX 外，使用该系统的车型还包括领克 07、领克 08、银河 E5、领克 Zero。

  • 今日傍晚：魅族无界智行官网已将银河 E5、领克 Zero、魅族 MX 三款未上市车型删除，仅保留已发售的领克 07 和领克 08。

  • 去年 11 月：魅族品牌宣布正式进入汽车市场，将“为魅友们打造一款专属的 DreamCar”。该车将基于 SEA 架构和吉利工业 4.0 制造能力。此外，所有购买魅族 21 的用户在购车时都能直接用原价抵扣购车款，相当于是买车送手机。

相关阅读：

（更新：官网删除信息）魅族旗下首款车型命名“魅族 MX”，搭载 Flyme Auto 全案智能车机系统

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关键词：魅族MXFlyme Auto魅族车

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