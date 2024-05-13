小米汽车：SU7 Pro / Max 已升级为更先进的端到端代客泊车

IT之家 5 月 13 日消息，小米汽车官方今日发布了《小米 SU7 答网友问（第四十集）》，针对部分用户关心的小米汽车工厂五一期间曾一度停工是真的吗、现在下定就得明年提车是真的吗等问题进行了解答。

IT之家附原文：

01、有传闻说，小米汽车工厂五一期间曾一度停工，这是真的吗？

确有其事，这是为了提拉本年产能，我们的工程师利用五一假期，进行了一轮设备维护改造，为接下来继续快速提升交付能力做好了准备。近期，我们会有一些好消息跟大家陆续汇报。

02、有人说，现在下定就得明年提车，这是真的吗？

目前小米 SU7 的火爆程度，的确超越了我们之前的预期。另一方面，我们的产能持续努力提升，进展也很顺利。

如上一个问题的回答，我们五一期间为提拉产能也进行了短时「假期技改」。至少我们可以保障，现在依然可以放心下单。具体的预计交付周期以小米汽车 App 显示为准。我们仍在全力推进产能提升，让您早日提到爱车。

03、OTA 升级后代客泊车的车速提高了，怎么做到的？

在车辆系统升级到最新版本后，小米 SU7 Pro 和 Max 升级为更先进的端到端代客泊车。泊车效率大幅提升，最高车速达到 23km/h，同时可以模拟真实用户的倒车避让，当行进过程中空间受限时，可自主倒车腾挪。

端到端大模型取代了此前用于感知、决策、规划的多个模块，让智能驾驶直接从一端输入图像，一端输出行驶轨迹，端到端大模型是迄今类人思考程度最深的智驾算法。因为去掉了中间模块计算和信号传输的时间，所以系统响应更快。也因为端到端，相比传统级联方案不再以局部性能为评估点，而是以最终智驾表现为基准，所以无论从技术或是体验角度都是全局最优的技术方案，可以实现更灵活的决策和更拟人的车辆控制。

总之，端到端技术是更先进、更安全、更拟人的智驾方案，应用于代客泊车功能将会让体验明显改善，欢迎大家体验。同时，我们再次提示大家，智能辅助驾驶功能并不能完全代替驾驶员控制车辆，驾驶员在驾驶车辆过程中请务必全程保持注意力集中，时刻关注车辆周围路况，并做好随时接管车辆的准备。

04、小米 SU7 的保费是什么水平？

小米 SU7 保费由合作保险公司进行定价，按照新能源车险专属条款进行承保，条款主要围绕“三电”系统提供保障，全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景。

小米 SU7 售价区间为 21.59 万元~29.99 万元，同一车型和承保方案在不同省市地区的保费定价不同，以北京地区为例，选择基础版保险方案小米 SU7 保费约 5200 元，小米 SU7 Max 保费约 6600 元，符合目前售价区间为 20 万元~30 万元的市场主销新能源电动轿车的整体保费定价水平。

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