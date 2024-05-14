9 核版苹果 M4 芯片跑分出炉：多核性能较 M3 提升约 13%

IT之家 5 月 14 日消息，配备 9 核 CPU M4 芯片的 iPad Pro 已现身 Geekbench 6 跑分网站，虽然相比于 10 核版本略有逊色，但整体表现依旧非常出色。

IT之家注意到，此次曝光的是低配版 M4 芯片的跑分成绩，该芯片拥有 9 个 CPU 核心。测试结果表明，9 核 M4 的多核性能相比 10 核版本大约低 10%。这一差距在意料之中，因为 10 核版本多了一个性能核心。

不过，即使是稍弱一些的 9 核 M4，其多核性能也比上一代 M3 芯片提升了 13% 左右，并且比前代 iPad Pro 使用的 M2 芯片快了 35% 以上。

以下是不同芯片的 Geekbench 6 多核跑分对比：

10 核 M4 芯片：约 14600 分

9 核 M4 芯片：约 13000 分

8 核 M3 芯片：约 11600 分

8 核 M2 芯片：约 9600 分

即将发售的 11 英寸和 13 英寸 iPad Pro 将提供两种存储配置选择：256GB 和 512GB 的版本将配备 9 核 M4 芯片，而 1TB 和 2TB 版本则拥有性能更强的 10 核 M4 芯片。值得一提的是，所有版本都将采用 10 核 GPU 图形处理器。

有趣的是，跑分数据显示配备 9 核 M4 芯片的 iPad Pro 运行的是尚未发布的 iPadOS 17.6 系统，而 10 核版本则显示为 iPadOS 17.4，预计首个 iPadOS 17.6 测试版本将在本月晚些时候推出。

新款 iPad Pro 将于本周三正式发售。

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