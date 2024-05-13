首批 2024 款苹果 iPad Pro 进入“准备发货”状态，5 月 15 日发售

IT之家 5 月 13 日消息，据IT之家网友反馈，首批 2024 款 iPad Pro 已经进入“准备发货”状态，预计将于 5 月 15 日送达，这也是苹果新款平板的首销时间。

苹果于 5 月 7 日发布 2024 款 iPad Pro，其采用了全新的 OLED 屏幕、M4 芯片，售价 8999 元起。

这款新品提供银色和深空黑色两款配色，机身均采用 100% 再生铝金属打造。11 英寸的厚度为 5.3mm，13 英寸的厚度为 5.1mm。全新 iPad Pro 配备超精视网膜 XDR 显示屏，支持 ProMotion 自适应刷新率技术、抗反射涂层，1TB 和 2TB 机型可选配纳米纹理玻璃面板。

性能方面，苹果全新 iPad Pro 搭载了全新的 M4 芯片，采用第二代 3nm 工艺，配备全新显示引擎。新 CPU 具有四个性能核心和六个高能效核心，采用新一代机器学习（ML）加速器，与前代 iPad Pro 搭载的 M2 芯片相比，中央处理器性能提升最快可达 1.5 倍。新处理器具有 10 核 GPU，并首次为 iPad 带来了动态缓存、硬件加速网格着色和光线追踪功能，与 M2 相比，整体渲染性能提高了 4 倍。

此外，全新 iPad Pro 还配备 1200 万像素广角摄像头，支持 4K 的 ProRes 视频拍摄；横向 1200 万像素超广角前置摄像头，原深感摄像头系统。

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