苹果 watchOS 10.5 正式版发布更新推送：引入“彩虹光辉”表盘

【点此直达升级教程】

IT之家 5 月 14 日快报，苹果今日向 Apple Watch 用户推送了 watchOS 10.5 正式版更新（内部版本号：21T576）。

下方信息是 WatchOS RC 版本发布时的更新内容，IT之家随后会在 14 日白天工作时间酌情跟进相关的最新更新内容。

IT之家查询 watchOS 10.5 更新日志，苹果公司在改进和修复错误之外，还引入了一些新功能，其中最值得关注的是致敬群体内的特定身份认同，推出了全新的“彩虹光辉”表盘。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

升级 iOS / iPad OS 17 开发者预览版和公测版，可参考家友分享经验：经验贴一 || 经验贴二 || 经验贴三 || 经验贴四。

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，需要注册苹果开发者计划，注册后打开系统【设置】【软件更新】即可看到升级选项。需注意，你的iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple Developer Program 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到升级选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版和公测版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

附 watchOS 10 发布历史：

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