吉姆・瑞安退休后，索尼 PlayStation 业务将于 6 月迎来新掌舵者

IT之家 5 月 14 日消息，吉姆・瑞安（Jim Ryan）退休后，索尼将任命赫曼・赫尔斯 (Hermen Hulst) 和西野秀昭（Hideaki Nishino）为联席 CEO，从 6 月 1 日起领导索尼 PlayStation 业务。

目前担任 PlayStation 工作室主管的赫尔曼・胡尔斯特（Hermen Hulst）出任索尼互动娱乐（SIE）工作室业务集团首席执行官。

西野秀昭被任命为索尼互动娱乐平台业务部首席执行官，两人都将向索尼首席财务官兼索尼互动娱乐董事长十时裕树（Hiroki Totoki）汇报工作。

IT之家注：索尼宣布瑞安于 2024 年 3 月辞掉索尼互动娱乐（SIE）的首席执行官兼总裁职务，瑞安在索尼工作了 30 年。

索尼集团公司的总裁、首席运营官兼首席财务官十时裕树将在瑞安离职后担任 SIE 临时首席执行官。

瑞安在关于他离职的声明中提到了他在欧洲的家庭生活和北美的工作责任之间难以协调的困难，他说：

在工作了 30 年之后，我决定于 2024 年 3 月从 SIE 退休，我很享受在一个非常特别的公司做一份我喜欢的工作，与优秀的同事和令人难以置信的合作伙伴一起工作。

但是我发现生活在欧洲和工作在北美之间越来越难以调和。

我将带着荣幸离开，因为我有幸参与了影响了全球数百万人生活的产品；PlayStation 将永远是我生活的一部分，我对 SIE 的未来感到比以往任何时候都更加乐观。我要感谢吉田先生对我给予了如此多的信任，并且是一位非常敏感和支持性的领导者。